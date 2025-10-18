Ultime notizie Delitto di GarlascoDonald TrumpGazaLegge di bilancioPamela GeniniSigfrido Ranucci
Schlein a Congresso Pse: Democrazia in Italia a rischio da quando governa Meloni – Il video

18 Ottobre 2025 - 16:45 Redazione
(Agenzia Vista) Olanda, 18 ottobre 2025 "In Italia c'è una estrema destra al Governo che sta tagliando la spesa pubblica, la sanità, la scuola, sta bloccano le nostre proposte di salario minimo. Stanno producendo solo propaganda, odio e polarizzazione. La settimana scorsa Meloni a Firenze ha detto che l'opposizione è peggio di Hamas. Voglio solidarizzare con Ranucci vittima di un attentato terribile: la libertà e la democrazia è a rischio quando l'estrema destra è al Governo. Non batteremo l'estrema destra seguendo la loro agenda: dobbiamo ricordare chi siamo come socialisti. Dobbiamo spingerli sul nostro campo della difesa dei diritti e di giustizia sociale". Lo ha detto la leader del Pd, Elly Schlein, intervenendo al Congresso del Pse ad Amsterdam. Pse Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

