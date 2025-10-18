Ranucci, il caso diventa polemica politica. Schlein: «Libertà a rischio con l’estrema destra al potere». Meloni: «Puro delirio, vergogna» – Il video

Le parole della segretaria del Pd al Congresso del Pse scatenano le reazioni della maggioranza, premier inclusa. «Vai in giro per il mondo a diffondere falsità»

«In Italia c’è una estrema destra al governo che sta tagliando la spesa pubblica, la sanità, la scuola, sta bloccano le nostre proposte di salario minimo. Stanno producendo solo propaganda, odio e polarizzazione». Con queste parole la segretaria del Pd, Elly Schlein, intervenendo al Congresso del Pse parla dell’attentato contro il giornalista Rai e conduttore di Report Sigfrido Ranucci. «La settimana scorsa – ha dichiarato Schlein – Meloni a Firenze ha detto che l’opposizione è peggio di Hamas. Voglio solidarizzare con Ranucci vittima di un attentato terribile: la libertà e la democrazia è a rischio quando l’estrema destra è al governo». «Non batteremo l’estrema destra seguendo la loro agenda: dobbiamo ricordare chi siamo come socialisti. Dobbiamo spingerli sul nostro campo della difesa dei diritti e di giustizia sociale», ha infine concluso la democratica.

Siamo al puro delirio. Vergogna, Elly Schlein, che vai in giro per il mondo a diffondere falsità e gettare ombre inaccettabili sulla Nazione che, da parlamentare della Repubblica italiana e leader di partito, dovresti rappresentare e aiutare. pic.twitter.com/09nxgvqU7w — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) October 18, 2025

Meloni: «Vai in giro per il mondo a diffondere falsità»

Come prevedibile sono arrivate subito le reazioni da parte del governo. In primis dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni. «Siamo al puro delirio. Vergogna, Elly Schlein, che vai in giro per il mondo a diffondere falsità e gettare ombre inaccettabili sulla Nazione che, da parlamentare della Repubblica italiana e leader di partito, dovresti rappresentare e aiutare», ha dichiarato la premier. Sul profilo X della Lega invece dichiarano: «Assoluta e ferma condanna per l’attentato contro Ranucci. Assoluta e ferma condanna per le sciocchezze della Schlein».



