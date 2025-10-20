I video falsi di Giorgia Meloni su Israele, Palestina, suo padre e sua figlia: tutti generati con l’Intelligenza Artificiale

L'autore dei deepfake è lo stesso che aveva diffuso quelli su Daniela Santanchè e Giovanni Donzelli.

Circola un video in cui la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, avrebbe dichiarato di fronte alle telecamere di aver eseguito gli ordini dell’America, indebitando l’Italia fino al collo e finanziando Israele per «questa campagna di genocidio contro i palestinesi». La clip, ampiamente condivisa su Facebook, è in realtà un falso generato con l’Intelligenza Artificiale.

Non esiste traccia di alcuna intervista in cui Giorgia Meloni faccia tali dichiarazioni.

Il filmato è un falso generato con l’Intelligenza Artificiale.

L’autore è lo stesso utente che aveva diffuso il video fake su Daniela Santanchè contro Donald Trump.

Analisi

Il video viene accompagnato dal seguente commento dell’utente “Giorgio Delle Piane”: «ZITTOSA’ BURINA SENZA CERVELLO». Ecco la trascrizione del falso intervento di Giorgia Meloni:

Allora, la situazione è questa. Noi, per eseguire gli ordini che ci arrivavano dall’America, ci siamo indebitati fino al collo. Abbiamo dato soldi e armi a Israele per questa campagna di genocidio contro i palestinesi. Adesso la prossima sarà una manovra di lacrime e sangue per gli italiani, ma di certo non per noi politici.

Come nel caso di Daniela Santanchè e di Giovanni Donzelli, non c’è alcun riscontro sui media riguardo tali dichiarazioni.

Gli altri video falsi

La clip presenta dei watermark che indicano l’account Facebook di tal “Giorgio Delle Piane”, nella quale risultano pubblicate numerose opere generate tramite l’Intelligenza Artificiale.

Tra i soggetti presi di mira troviamo, oltre a Daniela Santanchè, Matteo Salvini, Antonio Tajani, e in particolare Giorgia Meloni. Nel seguente screenshot, il video dove Giorgia Meloni verrebbe mostrata con la figlia mentre afferma quanto segue:

Adesso andiamo a prendere l’aereo di Stato e ti porto in America, dove ci sono delle bellissime giostre…

In un post del 7 ottobre 2025 leggiamo:

Le ‘ndrine calabresi associate a quelle della “Garbatella” determinano il voto sul “nuovo” Presidente di Regione: Roberto Occhiuto indagato, sorella e fratello gia` condannati. MAGIA TUA MAGNO IO.

Nel video, condiviso nel post, viene raffigurata Giorgia Meloni con il seguente testo:

Ricordatevi che siamo una nazione guidata dalla figlia di un narcotrafficante

In un altro video, l’Intelligenza Artificiale rielabora un intervento di Giorgia Meloni per farle dichiarare quanto segue:

Tutti quelli della Tortilla, se vogliono tornare in Italia, devono pagarsi il viaggio, così la prossima volta ci penseranno due volte prima di andare ad aiutare i poveri bambini.

Conclusioni

Il video che mostra Giorgia Meloni ammettere di “aver eseguito ordini dall’America” e finanziato Israele contro i palestinesi è un falso creato dall’Intelligenza Artificiale. Non esiste alcuna intervista o registrazione reale che riporti tali parole. Lo stesso vale per gli altri video citati. L’autore del deepfake è lo stesso che aveva già diffuso falsi video su Daniela Santanchè e Giovanni Donzelli, utilizzando lo stesso schema di manipolazione per diffondere contenuti politici ingannevoli sui social.

