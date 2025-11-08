Viaggi più rapidi e nuove tratte tra le capitali, pronto il progetto della rete europea ad alta velocità: il Roma-Parigi ci metterà due ore in meno

Il maggiore impatto sarà registrato nell’Est Europa, con tempi di percorrenza più che dimezzati. Il progetto sarà completato entro il 2040

Dal Colosseo alla Torre Eiffel in 8 ore, da Sofia ad Atene in 6 invece che in 14 e un nuovissimo collegamento diretto da Parigi a Madrid. Sta prendendo sempre più forma il maxi progetto europeo di una rete ferroviaria europea «in stile metropolitana londinese». Insomma, tutte le capitali e quasi tutte le principali città dell’Ue diventeranno snodi cruciali per treni ad alta velocità di ultima generazione, abbattendo in maniera notevole i tempi di percorrenza.

Il piano transeuropeo e le nuove tratte da inaugurare

Il piano della Commissione europea ha un nome che non lascia spazio all’immaginazione: Ten-T, o meglio Rete transeuropea di trasporto. L’idea di fondo è quella di migliorare e velocizzare le vie di comunicazione e di movimento tra i grandi centri urbani del Vecchio Continente, che sia tramite treno o nave. Un’attenzione particolare, ovviamente, la assorbe il piano di potenziamento della ragnatela di binari già presente. Oltre a introdurre tratte ad alta velocità a oggi ancora inesistenti, come quella tra Parigi e Lisbona o Varsavia e le tre capitali dei Paesi baltici, il progetto accelererebbe non di poco gli spostamenti tra molte capitali. Le prime tratte apriranno le porte a partire dal 2030 mentre la rete sarà completata entro il 2040.

L’impatto sulla velocità: tempi dimezzati e viaggi sostenibili

Se il collegamento Roma-Parigi da 11 ore diventerebbe di quasi 9 o il treno Amsterdam-Berlino arriverebbe solo un quarto d’ora prima a destinazione, l’impatto maggiore di questa nuova tecnologia lo si registra senza dubbio nella parte orientale dell’Unione europea. La tratta Zagabria-Budaest sarebbe abbreviata di un terzo, quella tra Budapest e Bucarest più che dimezzata, passando da 15 ore a 6. Stesso discorso per Bucarest-Sofia, da 10 a 6 ore, e Sofia-Atene, da 14 a 6. «Un piano rivoluzionario per rendere l’alta velocità il modo più veloce e insieme sostenibile di viaggiare in tutto il continente», ha spiegato la Commissione europea. «Si tratta di un programma realistico per eliminare le strozzature, sbloccare gli investimenti e armonizzare i sistemi ferroviari». Per rendere l’Europa un tutt’uno, collegato da treni sempre più veloci.