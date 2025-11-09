Ultime notizie Donald TrumpFranciaUcrainaZohran Mamdani
Amazon: i resi per Natale cambiano. Ecco come

09 Novembre 2025
Vale solo per alcune categorie di prodotti acquistati in un periodo preciso. Cosa serve sapere

In occasione del Natale 2025 cambia la politica dei resi di Amazon. Per le festività natalizie la maggior parte degli articoli delle categorie moda e fitness, alimenti e bevande, bellezza e salute, prodotti per animali domestici, giardino e giardinaggio, arredamento e dispositivi acquistati tra il 1 novembre e il 25 dicembre 2025 possono essere restituiti fino al 31 gennaio 2026 o entro 30 giorni dalla data di consegna. Un sistema questo che permette di cambiare i doni più sgraditi e venire incontro ai clienti più indecisi.

Come funziona il reso Amazon senza le condizioni natalizie

Il cambiamento del colosso dell’e commerce è riportato oggi su Repubblica. Normalmente il diritto di recesso previsto dalla legge scade entro il termine di 14 giorni mentre il reso, in regime normale e non “natalizio” per qualsiasi motivo è previsto entro giorni solari dalla data di consegna. Ma solo per una serie di articoli.

Cosa invece va restituito entro 14 giorni

Si può rendere invece entro 14 giorni solo un prodotto collegato al settore foto e videocamere, elettronica, pc, wireless, ufficio, musica, video/dvd, software, videogiochi, home entertainment, libri, giochi e giocattoli, video, fai da te, casa, cucina, automobili, grandi elettrodomestici, industria e scienza e apparecchi per la cura della persona.

(Foto di Wicked Monday su Unsplash)

