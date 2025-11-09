Ultime notizie Donald TrumpFranciaUcrainaZohran Mamdani
ATTUALITÀAtleticaInchiesteVeneto

Runner veneti morti nel sonno: manca l’attestato di buona salute della podista Anna Zilio

09 Novembre 2025 - 10:22 Alba Romano
embed
alberto zordan anna zilio maratoneti morti autopsia
alberto zordan anna zilio maratoneti morti autopsia
La polizia ha sequestrato il pc della runner 39enne per controllare che non sia contenuto in qualche cartella privata. Sui due decessi indagano le procure di Vincenza e Verona

Due maratoneti sono stati trovati morti a letto a distanza di due settimane. Prima è toccato ad Anna Zilio, poi ad Alberto Zordan. Sui loro corpi è stata disposta l’autopsia. I due erano compagni di squadra nel Team Km Sport, società veronese che riunisce appassionati di corsa, ciclismo e triathlon. Ora sono ben due le procure, quelle di Vicenza e Verona, che hanno aperto fascicoli d’indagine sulle cause della loro morte. Gli inquirenti vogliono accertare se nel corpo dei due runner ci fossero tracce di sostanze illecite. E mentre si attende l’esito dei test tossicologici il Corriere oggi riporta che l’attestato di buona salute della podista Zilio non si trova. Tanto che la polizia ha sequestrato il pc della runner 39enne per controllare che non sia contenuto in qualche cartella privata.

Il ruolo di Zilio: segretaria della squadra in cui correva

«Per ora non riusciamo a trovare l’attestazione per l’anno corrente — conferma l’avvocato della famiglia della 39enne, Marco Pezzotti —, né quella cartacea né quella in formato digitale. Non possiamo affermare che non ci sia, forse è stata una semplice dimenticanza di Anna quella di non caricare il documento e di aver inserito soltanto la data di scadenza nel portale della Fidal». Anche perché Zilio era la segretaria della squadra e ciò significa che era proprio lei a registrare i certificati di buona salute e a comunicarli alla Federazione permettendo così l’ok alla gara. Non risulta avesse problemi di salute ma l’ultimo documento acquisito in questi giorni dalle autorità e proveniente da uno studio medico a cui si era rivolta la donna, risale al 2021. «Nel 2021 Anna è stata in fermo tecnico per 6 mesi, immaginiamo per il cuore, ma i suoi genitori non sapevano nulla — conclude l’avvocato Pezzotti —. Poi sembra che la questione si sia risolta». Zordan invece non aveva alcun problema cardiaco. Non beveva, non fumava. Ed era pronto a correre alla maratona di Valencia. La sua morte ha fatto insospettire la famiglia, avviando le indagini.
 

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

Garlasco, trovato Dna riconducibile a Sempio sotto un’unghia di Chiara Poggi: «È un contatto diretto da difesa, esclusa la contaminazione»

2.

La clinica che praticava aborti con l’inganno e sbagliava a impiantare gli embrioni

3.

Stephanie Amaral, la modella aggredita sul treno: «Al mio posto poteva esserci vostra figlia»

4.

Elisabetta Franchi, le storie Instagram tra champagne e diti medi: si aggrava l’accusa per stalking contro l’amica

5.

Sesso con 14enni, la maestra assolta: «Sono stata con diversi, mi cercavano loro. Ero attratta dal loro sguardo»

leggi anche
alberto zordan anna zilio maratoneti morti autopsia
ATTUALITÀ

L’ombra del doping sulla morte «inspiegabile» dei due maratoneti: indagano le procure di Verona e Vicenza

Di Alba Romano
Chepngetich
SPORT

Doping, tre anni di squalifica per Ruth Chepngetich. La maratoneta più forte di sempre incastrata da un messaggio su whatsapp

Di Ugo Milano
tarantino pilato
SPORT

Caso Chiara Tarantino, per la polizia locale «c’è più di un responsabile». Le immagini che coinvolgono anche la collega Benedetta Pilato

Di Ugo Milano