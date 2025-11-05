Due maratoneti trovati morti a letto a distanza di due settimane: disposta l’autopsia sul corpo di Alberto Zordan

La famiglia dell'uomo di 48 anni, trovato senza vita nei giorni scorsi, ha chiesto approfondimenti

Prima è toccato ad Anna Zilio, poi ad Alberto Zordan. Entrambi trovati senza vita nelle rispettive abitazioni, a poche settimane di distanza l’uno dall’altra. Due morti improvvise — la prima a Verona, il 13 ottobre, la seconda a Sovizzo, nella notte tra sabato 1 e domenica 2 novembre — che, pur non mostrando al momento alcun legame, hanno spinto amici e familiari a chiedere accertamenti. Zordan, 48 anni, e Zilio, 39, erano entrambi maratoneti e compagni di squadra nel Team Km Sport, società veronese che riunisce appassionati di corsa, ciclismo e triathlon.

L’allenamento per la maratona di Valencia

Chi conosceva Zordan racconta di un uomo attento all’alimentazione, lontano da fumo e alcol, con un approccio quasi scientifico alla corsa. Nessun problema di salute noto, nessun campanello d’allarme. In queste settimane si stava preparando per un obiettivo ambizioso: la Maratona di Valencia, in programma il 7 dicembre. «Alberto era una persona che non si lamentava, vedeva le sconfitte come un punto di partenza, lo chiamavo “il samurai” perché era come un guerriero che non smetteva mai di combattere», racconta al Corriere del Veneto l’amico Paolo Fongaro.

Il lavoro come grafico e la passione per la corsa

Dopo il diploma all’istituto tecnico Fusinieri di Vicenza, Zordan aveva costruito la propria carriera nel mondo della grafica. Nel 2013 aveva fondato la Artegrafica Zordan, poi chiusa, e dal 2023 lavorava come responsabile logistica e facility per Agrolab Group Italia ad Altavilla Vicentina. Un impegno che alternava alla corsa, ma anche alla famiglia, di cui fanno parte la moglie Valentina e una figlia di undici anni.

Disposta l’autopsia

La coincidenza temporale fra le morti dei due maratoneti ha spinto la famiglia di Alberto Zordan a chiedere approfondimenti. L’autopsia, disposta dalla procura, dovrà chiarire le cause della morte. Il funerale di Zordan si terrà mercoledì 6 novembre alle 15, nella chiesa di Santa Maria Assunta a Sovizzo al Piano.