Formentera, Luisa Asteggiano non è morta «per un evento violento»: il referto dell’autopsia

07 Ottobre 2025 - 14:01 Davide Aldrigo
luisa asteggiano invan sauna formentera
La donna è stata trovata senza vita domenica mattina nella sua casa a Es Pujols. Rilasciato il compagno Ivan Sauna

Il comando della Guardia Civil delle Baleari lo assicura: la morte di Luisa Asteggiano, la 45enne di Bra ritrovata morta domenica mattina nel suo appartamento a Formentera, «non è avvenuta per un evento violento». «Dopo la realizzazione dell’autopsia corrispondente – scrivono in una nota -, è stato determinato che la morte non è avvenuta per un evento violento, escludendo pertanto un fatto di violenza di genere, in attesa di altri risultati di analisi sollecitati per determinare le cause della morte», segnalano gli investigatori. Intanto Ivan Sauna, il compagno 51enne della donna fermato domenica, noto nell’isola per aver gestito un’agenzia per l’affitto di alloggi turistici a Ibiza e Formentera, è stato rilasciato.

Il rilascio del compagno Ivan Sauna

Luisa Asteggiano era stata ritrovata senza vita domenica 5 ottobre intorno alle 8 del mattino nel suo appartamento a Es Pujols, località turistica di Formentera, dove si era trasferita da anni. Gli investigatori della Guardia Civil, intervenuti sul posto non avevano inizialmente escluso nessuna ipotesi, compresa quella del femminicidio. Il compagno della donna, Ivan Sauna, originario di Busto Arsizio (Varese), in casa al momento del ritrovamento, era stato stato interrogato e, successivamente, sottoposto al fermo dalla polizia giudiziaria. Oggi è stato rilasciato, anche alla luce dei risultati dell’autopsia.

Foto copertina: Facebook

