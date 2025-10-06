Formentera, italiana trovata morta. Interrogato il compagno. Chi era la vittima e i dubbi sull’ipotesi di omicidio

In poche ore le autorità spagnole hanno fornito tre versioni differenti. L’uomo, anche lui italiano, al momento non è stato arrestato

Un’italiana è stata trovata morta nel suo appartamento di Formentera, in località Es Pujols, nella mattinata di domenica 5 ottobre. Il compagno, anche lui italiano, sarebbe stato già sentito dagli inquirenti ma non sarebbe stato arrestato, contrariamente a quanto era stato riferito dalla stampa locale in un primo momento. Non è ancora stato stabilito cosa abbia causato la morte di L.A., ma secondo molti testimoni locali la sua relazione con I.S. era da tempo «travagliata».

Cosa si sa della vittima e del compagno

Della coppia al momento si sa molto poco. La donna, 45enne, aveva un figlio avuto durante una relazione precedente e soffriva di «condizioni di salute molto precarie». L’uomo è invece molto noto sull’isola dato che vive in quelle zone da diversi anni. Secondo alcuni, nonostante le difficoltà della relazione, lui appariva «sempre molto affettuoso e premuroso» L.A. sarebbe morta intorno alle 8.30 del mattino nel suo appartamento in Avenida Miramar.

Le tre ipotesi sulla morte

Il caso, ancora circondato da una coltre di confusione, è stato immediatamente impostato in maniera caotica dalle autorità locali. Inizialmente, come riporta Diario de Ibiza, la versione accreditata era quella di morte per accoltellamento. In un secondo momento, invece, avrebbe preso piede l’ipotesi di un decesso causato dalle conseguenze di violenti pestaggi che la vittima subiva abitualmente. Da ultimo ha iniziato a circolare l’ipotesi di un letale abuso di sostanze. A dare le prime risposte sarà l’autopsia.