Uccisa con tre colpi di pistola e abbandonata davanti all’ospedale: sparito il marito di Dolores Dori. Il videomessaggio di lui con una pistola

La 43enne è morta. Gli inquirenti indagano sulla lite familiare scoppiata in un campo nomadi di Lonato. Irreperibili il coniuge e il consuocero

Nuovi sviluppi nelle indagini sull’omicidio di Dolores Dori, la donna di 43 anni trovata agonizzante davanti al pronto soccorso di Desenzano del Garda (Brescia) giovedì 2 ottobre. Gli investigatori stanno concentrando l’attenzione su una lite familiare degenerata all’interno di un campo nomadi di Lonato, dove la vittima si sarebbe recata poco prima di essere colpita da tre proiettili. Secondo quanto rivelato da fonti investigative, la donna sarebbe stata raggiunta dai colpi durante un incontro con il marito e i futuri consuoceri. La discussione riguardava il matrimonio della figlia 23enne, una relazione che parte della famiglia non avrebbe approvato. Dopo la sparatoria, il corpo di Dolores è stato caricato su un’Alfa Romeo Stelvio con targa falsificata e abbandonato davanti all’ospedale. Dal campo nomadi sono spariti tutti.

Il marito e il consuocero scomparsi

Le forze dell’ordine sono ora sulle tracce di due uomini che potrebbero essere coinvolti nell’omicidio: il marito di Dolores e il consuocero. Entrambi sono irreperibili da ore dopo il delitto. I carabinieri del Nucleo Investigativo di Brescia, coordinati dal pm Francesca Sussarellu, stanno analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza per ricostruire il percorso dell’auto e rintracciare i due. L’omicidio è avvenuto intorno alle 19 di giovedì 2 ottobre. Dolores è arrivata in fin di vita al pronto soccorso. I medici hanno tentato un intervento d’urgenza, ma le ferite all’addome e a una gamba non le hanno lasciato scampo.

Il video con la pistola postato dal marito

Secondo quanto riporta Il Gazzettino, nei giorni scorsi sui social il marito di Dori avrebbe diffuso un video messaggio violento. «Se non mi ridai mia figlia me la vengo a prendere», dice furioso rivolgendosi alla videocamera e agitando una pistola. Non è chiaro a chi fosse indirizzato il messaggio. Gli investigatori non escludono che la donna sia stata colpita nel campo nomadi, probabilmente al culmine di una lite tra le due famiglie, e poi trasportata a Desenzano per depistare le indagini. Per questo stanno ricostruendo gli spostamenti di Dolores nelle ore precedenti alla sparatoria.

Chi era Dolores Dori

Dolores Dori, madre di tre figli e di origini sinte, viveva a Camponogara (Venezia) con il marito. Aveva alcuni precedenti per piccoli furti e truffe. A rendere ancora più delicato il quadro è la sua famiglia: la vittima era infatti sorella di un collaboratore di giustizia, recentemente inserito in un programma di protezione dopo aver denunciato traffici illeciti e episodi di corruzione all’interno del carcere di Prato. Proprio questo legame aveva spinto gli inquirenti, nelle prime ore, a non escludere un possibile movente legato alla collaborazione del fratello. Una pista che resta sul tavolo, ma che oggi appare secondaria rispetto a quella familiare, considerata al momento la più plausibile.