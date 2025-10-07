Ultime notizie Delitto di GarlascoElezioni RegionaliFrancesca AlbaneseGazaGlobal Sumud FlotillaIsraele
Turchia e Libano, ecco il primo viaggio di papa Leone XIV in nome dell’unità cristiana: «Esaudisce le ultime promesse di Francesco»

07 Ottobre 2025 - 13:11 Ugo Milano
papa leone xiv turchia libano viaggio apolostico
papa leone xiv turchia libano viaggio apolostico
Prevost partirà dal 27 novembre e rientrerà in Vaticano il 2 dicembre. È previsto un pellegrinaggio sui luoghi del Consiglio di Nicea

Sarà in nome della continuità e dell’eredità lasciata da Francesco che papa Leone XIV si imbarcherà nel suo primo viaggio apostolico. Dal 27 novembre al 2 dicembre, il pontefice andrà prima in Turchia e poi in Siria, luoghi che Bergoglio apertamente aveva detto di voler visitare prima della sua morte. Per Prevost sarà una duplice occasione per riallacciare ancor di più il dialogo ecumenico con il patriarcato di Costantinopoli di fronte alle sfide globali e celebrare con i cristiani ortodossi il 1700esimo anniversario dal Concilio di Nicea.

Il viaggio in Turchia sulle tracce di Nicea: «Bussola per l’unità futura»

È la Turchia la prima meta di Leone XIV, che si tratterrà sul territorio dal 27 al 30 novembre. Tappa fondamentale sarà il pellegrinaggio a İznik, a 130 chilometri da Istanbul dove sorgeva la città di Nicea. Lì, nel 325 dopo Cristo, l’imperatore romano Costantino convocò tutti i vescovi del mondo per fissare una dottrina unica, un dogma contro le diverse eresie che si stavano sviluppando. Avvenne lì la prima stesura del Credo, ancora centrale nelle celebrazioni odierne, che riunì cattolici, ortodossi, luterani e anglicani. Papa Francesco, anche durante il suo lungo ricovero al Gemelli, aveva espresso più volte il desiderio di recarsi al patriarca di Costantinopoli, Bartolomeo, per celebrare con lui questa importante ricorrenza. Una volontà raccolta a piene mani da Leone: «Non è solo un evento del passato, ma una bussola che deve continuare a guidarci verso la piena unità visibile di tutti i cristiani».

I due giorni in Libano: «Francesco lo aveva promesso nel 2021»

I giorni dopo, fino al 2 dicembre, papa Leone XIV volerà in Libano. Un impegno che il Vaticano si era preso ufficialmente nel 2021, quando Papa Francesco di ritorno all’Iraq aveva detto: «Al patriarca di Beirut (Bechara Raï, ndr) ho scritto una lettera, ho fatto la promessa di fare un viaggio». La promessa la porterà a compimento il pontefice americano. 

