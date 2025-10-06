Ultime notizie Beatrice VeneziDelitto di GarlascoElezioni RegionaliGazaGlobal Sumud FlotillaNATO
ESTERILazioPapa Leone XIVRomaVaticano

Papa Leone argina i poteri dello Ior: «Investimenti non più in esclusiva». Il pontefice apre a nuovi intermediari: «Anche di altri Stati»

06 Ottobre 2025 - 13:49 Ugo Milano
embed
papa leone xiv ior investimenti
papa leone xiv ior investimenti
Con una Lettera apostolica, pubblicata “motu proprio”, Prevost abroga un provvedimento di Papa Francesco e spinge per una «corresponsabilità»

I soldi vaticani non saranno più gestiti solo dall’Istituto per le Opere di Religione, noto come Ior. A deciderlo è papa Leone XIV, che ha ribaltato la scelta del predecessore Francesco pubblicando una Lettera apostolica “motu proprio”, quindi per volontà esclusivamente personale. Il pontefice americano, nel testo, spiega la decisione con la volontà di rimanere più aderente possibile ai doveri della Curia Romana. In particolare modo alla «corresponsabilità nella comunione», o Coniuncta cura: espressione latina scelta non a caso come titolo della Lettera.

Lo strappo dallo Ior

Nella pratica cambia tutto. Lo Ior – in particolare Gianfranco Mammì, funzionario amico di Bergoglio fedelissimo di Papa Francesco – aveva ricevuto da Bergoglio la gestione esclusiva dei fondi del Vaticano e delle decisioni di investimento finanziario. Da ora, invece, Leone si riserva la libertà di ricorrere a «intermediari finanziari stabiliti in altri Stati» nel caso in cui lo «ritenga più efficiente o conveniente». Detto in poche parole, i miei soldi li do in mano a chi voglio. 

L’abrogazione del provvedimento di papa Francesco

«Corresponsabilità nella communio è uno dei principi per il servizio della Curia Romana, come voluto da Papa Francesco e stabilito nella Costituzione Apostolica Praedicate Evangelium, del 19 marzo 2022», si legge nella Lettera apostolica. Un concetto che, secondo Leone, richiede una definizione chiara dei ruoli di ogni istituzione e al contempo una «convergenza di tutti in una dinamica di mutua collaborazione». Per questo, tenendo conto anche delle raccomandazioni pubblicate dal Consiglio per l’economia, papa Leone ha deciso di abrogare il rescriptum di papa Francesco, che affidava le attività finanziarie all’Istituto vaticano.

Le liquidità del Vaticano affidate anche ad «altri intermediari»

La decisione, a tre anni dal precedente stravolgimento, rimette di fatto le liquidità vaticane a portata di tutti i grandi istituti di credito e finanziari mondiali. Detto nei termini della Lettera: «L’Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica generalmente fa effettivo uso della struttura organizzativa interna dell’Istituto per le Opere di Religione, a meno che gli organi competenti non ritengano più efficiente o conveniente il ricorso a intermediari finanziari stabiliti in altri Stati». Una scelta che Leone «ordina che abbia fermo e stabile vigore, nonostante qualsiasi cosa contraria». 

Articoli di ESTERI più letti
1.

Gaza, Hamas: «Stiamo recuperando i corpi degli ostaggi, fermate gli attacchi». Telefonata «tesa» tra Trump e Netanyahu: «Sei sempre così fottutamente negativo»

2.

«Bendati e derubati, alcuni forzati a baciare la bandiera israeliana». Il racconto di Alessandro Mantovani, giornalista fermato sulla Flotilla

3.

Greta Thunberg detenuta in una cella infestata da cimici: «Senza cibo né acqua». La denuncia degli attivisti turchi: «È stata costretta a baciare la bandiera israeliana»

4.

Svizzera, multa da 100 franchi per chi sosta a Birsfelden meno di un quarto d’ora: incassi d’oro. Il Comune: «L’obiettivo non è fare cassa»

5.

Attacco di droni in Ucraina, sfiorato un treno con 110 italiani a bordo. Zelensky: «Dall’Occidente manca una risposta degna a Putin»

leggi anche
monsignor iannone
ATTUALITÀ

Papa Leone XIV nomina il suo successore al Dicastero dei Vescovi: chi è il napoletano Monsignor Iannone

Di Giammarco Pio Isoldi
piano governo global sumud flotilla meloni tajani crosetto
ESTERI

Il piano del governo per la Global Sumud Flotilla: la mediazione con Israele, Cipro e il Vaticano per la consegna gli aiuti

Di Alessandro D’Amato
angelo becciu papa francesco
ATTUALITÀ

Vaticano, al via l’appello per il cardinale Becciu: le nuove prove dopo l’esposto in procura a Roma

Di Ugo Milano
giuseppe pignatone case mafiosi
ATTUALITÀ

L’accusa all’ex giudice del Papa: «La sua famiglia ha comprato case dai mafiosi»

Di Alessandro D’Amato