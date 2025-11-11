Ultime notizie Atp FinalsDelitto di GarlascoDonald TrumpReport
Israele, la nuova provocazione del ministro Ben Gvir: offre dolcetti dopo l’ok alla legge sulla pena di morte per i terroristi – Il video

11 Novembre 2025 - 11:37 Stefania Carboni
La legge, secondo l'opposizione, mira solo a colpire il terrorismo arabo e non quello interno, di nazionalità ebraica

Alla Knesset, il parlamento israeliano, Itamar Ben Gvir, ministro per la Sicurezza nazionale e figura di spicco dell’ultradestra israeliana, ha distribuito dolcetti ai colleghi in aula dopo l’approvazione in prima lettura della legge sulla pena di morte per i terroristi. Le immagini hanno fatto il giro dei social.

La legge sulla pena di morte per i terrorismi contro il «popolo ebraico»

«Potere Ebraico (Otzma Yehudit, di cui Ben-Gvir è leader) è sulla buona strada per fare la storia», ha scritto su X il ministro, postando il video. Ieri sera la controversa proposta, spinta dalla parlamentare, Limor Son Har-Melechda, è stata approvata in prima lettura con 39 voti a favore e 16 contrari. Il disegno normativo prevede la pena di morte per coloro che uccidono israeliani per motivi di «razzismo» e «con lo scopo di danneggiare lo Stato di Israele e la rinascita del popolo ebraico nella sua terra». Una proposta che, secondo l’opposizione, mira solo a colpire il terrorismo arabo e non quello interno, di nazionalità ebraica. In Israele formalmente è prevista la pena di morte ma è stata applicata solo una volta, nel 1962, nel caso di Adolf Eichmann, uno dei responsabili dell’Olocausto.

