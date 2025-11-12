L’Ucraina sospende il ministro accusato di corruzione

Accuse di tangenti nel settore energetico, coinvolto anche l'ex socio di Zelensky

Il governo dell’Ucraina ha sospeso il ministro della Giustizia German Galushchenko, coinvolto in un’indagine per corruzione nell’energia. Le autorità ucraine hanno incriminato sette persone in relazione a un presunto sistema di tangenti da 100 milioni di dollari che coinvolgeva alti funzionari del settore energetico. Galushchenko, che in precedenza aveva ricoperto la carica di Ministro dell’Energia, è stato oggetto di indagini, ha dichiarato martedì il suo ministero. Non ha specificato se ciò fosse in relazione al caso di corruzione nel settore energetico indagato dall’Ufficio Nazionale Anticorruzione.

La sospensione di Galushchenko

Galushchenko ha concordato con la decisione del governo, affermando che «la sospensione per la durata dell’indagine è uno scenario civile e appropriato» in un post su Facebook. «Mi difenderò in sede legale e dimostrerò la mia posizione», ha aggiunto, senza condividere ulteriori dettagli sulle cause dell’indagine. Le accuse di tangenti nel settore energetico sono particolarmente delicate per il grande pubblico, che si trova ad affrontare lunghi blackout giornalieri in gran parte del Paese ancor prima che arrivino le fredde temperature invernali, mentre cerca di respingere massicci attacchi russi alle sue infrastrutture.

L’inchiesta

Le autorità ucraine hanno incriminato sette persone in relazione a un presunto schema di tangenti da 100 milioni di dollari che coinvolgeva alti funzionari del settore energetico. L’Ufficio Nazionale Anticorruzione dell’Ucraina ha dichiarato in una nota di aver arrestato cinque sospettati e di averne identificati altri due che avevano ordito un sistema per controllare gli appalti presso le imprese statali, in particolare l’agenzia nucleare Energoatom. Una fonte vicina alla vicenda ha affermato che il sospettato descritto dalla NABU come il principale organizzatore è Timur Mindich, ex socio in affari del presidente Volodymyr Zelensky.

Gli indagati

Tra gli altri indagati nell’inchiesta figurano un ex consigliere del ministro dell’Energia, il responsabile della sicurezza di Energoatom e quattro cosiddetti impiegati amministrativi. La Nabu ha successivamente identificato un ex vice primo ministro come un altro sospettato. Il Primo Ministro Yulia Svyrydenko ha dichiarato che il governo ha sciolto il consiglio di sorveglianza di Energoatom. Verrà condotta una verifica urgente dell’agenzia, ha aggiunto, «comprese le sue attività di approvvigionamento». Secondo le accuse la voce di Galushchenko è stata catturata in una conversazione registrata con alcuni dei sospettati del caso, rilasciata dalla NABU.

Cos’è la Nabu

La NABU, un’agenzia indipendente delle forze dell’ordine, ha annunciato l’avvio dell’indagine lunedì, mentre l’Ucraina si prepara a un altro inverno di diffuse interruzioni di corrente. L’energia nucleare è una fonte chiave per la produzione di elettricità in Ucraina.