Ultime notizie Atp FinalsDelitto di GarlascoDonald TrumpReport
ESTERIDonald TrumpJeffrey EpsteinNew York TimesProstituzioneUSA

Trump e le mail di Epstein che lo incastrano: «Ha passato ore a casa mia». L’appuntamento con una delle sue vittime

12 Novembre 2025 - 15:40 Ugo Milano
embed
Epstein jp Morgan
Epstein jp Morgan
Lo rivela il Nyt, spiegando che i democratici alla Camera Usa hanno reso pubblici alcuni messaggi del finanziere pedofilo

Il New York Times rivela la denuncia del gruppo dei democratici alla Camera Usa, che hanno reso pubbliche alcune email di Jeffrey Epstein, dove il finanziere pedofilo, morto suicida in carcere nel 2019, raccontava che l’attuale presidente degli Stati Uniti Donald Trump aveva passato ore a casa sua con una delle ragazze vittime delle violenze del miliardario. In altri messaggi, Esptein lasciava intendere che Trump fosse a conoscenza dei suoi crimini. Il presidente Usa ha sempre riconosciuto di essere stato, in passato, amico di Epstein, ma ha sostenuto di aver tagliato i ponti da ben prima che scoppiasse lo scandalo.

L’avviso a Ghislaine: «Fermati»

In una delle email, Epstein afferma che «Trump sapeva delle ragazze, e ha chiesto a Ghislaine di fermarsi». Molte delle ragazze in mano al miliardario erano minorenni. E in merito a una delle sue vittime Epstein scrive: «Ha passato ore a casa mia con lui… e lui non è mai stato nemmeno citato». 

«Se dicesse che non è mai stato sul tuo aereo, o a casa tua, ti darebbe una favolosa carta da giocare»

Non solo, in un’altra email, indirizzata a Michael Wolff nel dicembre 2015, Epstein parla proprio del rapporto con il presidente americano che nel mentre stava sempre più scendendo in politica: «Se dicesse che non è mai stato sul tuo aereo, o a casa tua, ti darebbe una favolosa carta da giocare».«Cosa nasconde ancora la Casa Bianca, e qual era la natura del rapporto tra Epstein e il presidente?», chiede Robert Garcia, il democratico di grado più alto nel Comitato di sorveglianza che sta lavorando sul caso.

Articoli di ESTERI più letti
1.

La proposta di Prodi: «Gli Usa restituiscano l’oro degli italiani custodito a Fort Knox»

2.

Rapiti, fatti a pezzi e sepolti nel deserto: la tragica fine a Dubai di un truffatore di criptovalute e sua moglie

3.

La Russia accusa l’Ucraina: «Voleva dirottare un aereo su una base Nato e dare la colpa a Mosca»

4.

Furto al Louvre, svelata l’identità del misterioso uomo con il fedora: è un ragazzo di 15 anni

5.

Naomi Seibt, l’anti-Greta tedesca che chiede asilo agli Usa: «Gli antifa mi minacciano di morte»

leggi anche
principe andrea re carlo successione regno unito
ESTERI

Andrea potrebbe ancora diventare re del Regno Unito: quando e perché l’ex principe potrebbe ritrovarsi sul trono, nonostante il caso Epstein

Di Ugo Milano
Epstein jp Morgan
ESTERI

Epstein, JPMorgan segnalò oltre un miliardo di dollari in movimenti sospetti

Di Alba Romano
principe andrea jeffrey epstein
ESTERI

Caso Epstein, il principe Andrea privato dei titoli reali e sfrattato. Le orge in America e lo strappo del fratello re Carlo: «Era necessario» 

Di Alba Romano