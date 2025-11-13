Rivolta nel carcere di Como: «Un agente ostaggio dei detenuti». Tre poliziotti feriti: uno schiacciato tra le sbarre di un cancello

Le tensioni scoppiate dopo un tentativo di evasione, fallito nel corso della mattinata. Feriti anche tra i detenuti

Alta tensione nel carcere di Como, dove un agente sarebbe rimasto ostaggio di alcuni detenuti. La rivolta sarebbe scoppiata dopo un tentativo fallito di evasione dal Bassone, struttura afflitta da un importante sovraffollamento come denunciano i sindacati della polizia penitenziaria. Secondo il segretario Generale della Uilpa Polizia Penitenziaria, Gennarino De Fazio, dal pomeriggio di oggi 13 novembre «un agente sarebbe stato costretto a riparare in uno sgabuzzino, assediato da alcuni detenuti». Tre agenti sono rimasti feriti e sono stati ricoverati, uno sarebbe stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Monza per un trauma toracico: è rimasto schiacciato tra le sbarre di un cancello. Ci sarebbero feriti anche tra i detenuti. Le loro condizioni comunque non sarebbero gravi, e secondo la questura tutti gli altri agenti sarebbero in sicurezza.

I rinforzi da tutta la Lombardia

Tutto intorno al carcere Bassone sono schierati gli agenti della penitenziaria in assetto antisommossa, coadiuvati da reparti della polizia e dei carabinieri. Si attendono ancora rinforzi da tutta la Lombardia. Come riporta il Corriere della Sera, fuori dalla struttura ci sono diversi mezzi di soccorso, tra cui sette ambulanze chiamate in via precauzionale. Una camionetta dei Vigili del fuoco sarebbe già riuscita a entrare nel carcere.

In aggiornamento