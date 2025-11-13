Ultime notizie Atp FinalsDelitto di GarlascoDonald TrumpReport
«Sei una cagnetta», la sottosegretaria ai Rapporti con il Parlamento e gli insulti sessisti sui social: «Farò denuncia formale» – Il video

13 Novembre 2025 - 12:26 Ugo Milano
«Questi sono solo alcuni dei messaggi che ricevo. È inaccettabile», ha dichiarato Matilde Siracusano in un filmato su Instagram

«Vai a cucinare e poi a trom**re», «Povera donna… lecca lecca», «Sei una cagnetta», «L’unica cosa chiusa è il tuo cervello». Sono solo alcuni degli insulti sessisti che la sottosegretaria ai Rapporti con il Parlamento, Matilde Siracusano, quotidianamente sui social e che ha deciso di denunciare in un video pubblicato sui social. Sulla stessa scia di quanto fatto nei giorni scorsi dalla sindaca di Genova Silvia Salis, la sottosegretaria ha dichiarato: «Questi sono solo alcuni dei messaggi che ricevo quotidianamente. È quello che accade purtroppo a tantissime donne in questo Paese che si espongono sui social media. Ma è inaccettabile… Ragazzi, il cervello chiuso lo avete voi».

«Andrò a denunciare»

Nel video social, la sottosegretaria ha invitato a non sottovalutare il fenomeno e a reagire: «Ma che schifo è? Ma dove stiamo arrivando? Ma non vi vergognate? Io ho le spalle larghe, domani vado a denunciare, e tutto questo non mi fa soffrire. Ma ci sono persone, ragazze, che soffrono enormemente per questo schifo che ricevono gratuitamente sui loro profili». «Il mio suggerimento», ha concluso Matilde Siracusano, «è quello di denunciare, denunciare, denunciare. Magari questo brutto vizio qualcuno se lo toglie».

