«Questa è quella put***a di merda». Bufera su Maurizio Falco, il commissario governativo per la frase sulla giornalista di Fuori dal Coro – Il video

Costanza Tosi sarebbe stata pesantemente insultata dal Commissario Straordinario del Ministero dell’Interno, durante un servizio sui fondi per le demolizioni delle baraccopoli

Durante un servizio realizzato da Fuori dal Coro, la trasmissione condotta da Mario Giordano su Rete 4, la giornalista Costanza Tosi sarebbe stata pesantemente insultata da Maurizio Falco, Commissario Straordinario del Ministero dell’Interno. Nel servizio, diventato virale sui social, il dirigente, pensando forse di non esser più sentito si rivolge a una collega, apostrofandola così: «Questa è quella puttana di merda». Dall’altra parte dello smartphone, ad ascoltarlo e riprenderlo, la giornalista, basita, con ancora il microfono in mano. L’episodio sta scatenando indignazione, con anche le prime reazioni politiche.

Così si è rivolto Maurizio Falco, Commissario Straordinario del Ministero dell'Interno, alla giornalista Costanza Tosi di "Fuori dal Coro".@GiorgiaMeloni e @matteosalvinimi valutate voi dove deve stare uno messo così male.. pic.twitter.com/BoH8tHXVzv —(@gigipodda) November 9, 2025

Costanza Tosi si era occupata dei fondi del Pnrr stanziati per l’abbattimento delle baraccopoli illegali nel nostro paese. Milioni di euro, 12 per la precisione nella sola regione calabra, che non sono stati utilizzati, lasciando di fatto la situazione nel nostro paese pressoché invariata. La giornalista si è rivolta al prefetto Maurizio Falco, a capo della commissione istituita dal ministero dell’Interno creata per accelerare i progetti di smantellamento. Falco, dichiarandosi impegnato in una riunione, ha preferito non incontrare la cronista. Lei allora lo chiama. Lui per sbaglio risponde al cellulare. E per sbaglio parla, facendo partire l’insulto. Dopo pochi secondi la chiamata si chiude.

Floridia: «Il commissario delle Baraccopoli insulta una giornalista, Meloni che fa?»

«Domanda secca per Giorgia Meloni: come valuta le parole pronunciate nei confronti della giornalista Costanza Tosi di ‘Fuori dal coro’ da parte del Commissario Straordinario per il superamento delle baraccopoli, Maurizio Falco? Non pensa che si tratti di parole vergognose ed inaccettabili di fronte alle quali non c’è altra strada se non quella delle dimissioni immediate? O starà zitta anche su questo? Un rappresentante delle istituzioni non può permettersi insulti volgari e sessisti verso chi svolge il proprio lavoro. Le sue parole rivelano un atteggiamento incompatibile con la funzione che gli è stata affidata. Per questo, dimettersi non è solo un atto dovuto, ma l’unico gesto possibile per salvare un minimo di dignità istituzionale. Alla giornalista Costanza Tosi va piena solidarietà». Queste le parole della senatrice M5S Barbara Floridia, presidente della commissione di vigilanza Rai.