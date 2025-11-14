Ultime notizie Atp FinalsDonald TrumpJeffrey Epstein
Con i soldi per le coste della Sardegna compravano ville di lusso: arrestati

14 Novembre 2025 - 07:39 Alba Romano
giovanni piero sanna conservatoria coste sardegna
giovanni piero sanna conservatoria coste sardegna
L'indagine sull'ex direttore della Conservatoria delle coste della Sardegna Giovanni Sanna

Associazione a delinquere, peculato, sostituzione di persona, falsità materiale e autoriciclaggio. Sono le ipotesi di reato contestate all’ex direttore della Conservatoria delle coste della Sardegna Giovanni Piero Sanna, 64 anni di Sorgono, alla sorella Maria Grazia Sanna Cabras, di 59, e a un amico di Sanna, il brasiliano di 44 anni Tiago Geissler Queiroz. La Conservatoria, spiega Il Messaggero, ha il compito di salvaguardare gli ecosistemi delle coste sarde. È stata istituita con una legge regionale del 2007. Ma la Guardia di Finanza di Cagliari ha scoperto che tra 2020 e 2024 i soldi sono stati usati per viaggi, trasferte internazionali, beni di lusso, l’affitto di una villa a Capri e addirittura l’acquisto di due ville a Cagliari.

Due milioni di euro

L’ammanco totale ammonta a due milioni di euro. I tre indagati sono stati arrestati e posti ai domicliari. Altri due sono i nipoti di Sanna. Cche avrebbero fatto da prestanome per alcune delle associazioni no profit fittizie usate per giustificare la fuoriuscita di soldi dalla Conservatoria. 13 in tutto e intestate a prestanome e persone ignare tra cui una donna disabile. La Conservatoria dava contributi alle associazioni no profit per realizzare progetti e conferenze. Che però non si facevano. Tra queste la Orizzonte Nora, riconducibile a Sanna, che poi ne rientrava in possesso. Tra i progetti una brochure di poche decine di pagine sul ruolo delle piante per la tutela delle coste commissariata a un’associazione pugliese o una serie di seminari organizzati da un’associazione fondata dalla nipote dell’ex presidente.

La nuova direttrice

A denunciare la nuova direttrice della Conservatoria, Maria Elena Dessì, che dopo alcuni accertamenti, si è accorta di alcuni ammanchi non giustificati (soprattutto acquisti di beni e viaggi). Insieme all’inchiesta della testata Indip, che ha portato alla luce le spese non giustificate che hanno portato al sequestro di immobili per tre milioni di euro. Tra le altre spese 150 mila euro utilizzati per viaggi di lusso a Capri, Napoli, ma anche a Rio de Janeiro. E proprio a Capri la Conservatoria avrebbe gentilmente pagato l’affitto di una grande villa, residenza per i mesi estivi del “principe di Capri”. Ovvero il 44enne brasiliano Tiago Geissler Queiroz, tra gli arrestati di ieri.

Le ville

Con i soldi dell’agenzia i tre avrebbero comprato due ville con giardino in provincia di Cagliari. Una di queste è diventata la sede di Orizzonte Nora. Sanna era anche dirigente del Ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Il dicastero ieri ha comunicato di averlo «sospeso da ogni ruolo» e di essere «estraneo alla vicenda».

