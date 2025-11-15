Jannik Sinner stende anche De Minaur, ora aspetta Alcaraz: verso la resa dei conti in finale alle Atp Finals

L’altoatesino non sbaglia contro l’australiano, controllando le prime fasi del match e sgasando in un secondo set dominato in lungo e in largo

È un treno in corsa Jannik Sinner in queste Atp Finals. L’altoatesino archivia anche la pratica Alex De Minaur per 2-0 (7-5 6-2) e conquista la finalissima del torneo di fine stagione. Il rodaggio del tennista azzurro dura dieci game, poi si sblocca e inizia a prendere il controllo degli scambi. Per l’australiano non c’è speranza di reggere il ritmo imposto da Sinner ed è costretto a cedere. Domani, domenica 16 novembre alle ore 20.30, l’azzurro per il terzo anno consecutivo sarà tra i protagonisti dell’ultimo atto e cercherà di bissare il successo dello scorso anno. A sfidarlo il vincente della partita tra Carlos Alcaraz, strafavorito nella sua semifinale, e la sorpresa Auger-Aliassime, che giocano alle 20.30 di oggi.

La cronaca della partita, dalla fatica iniziale al dominio

Quella giocata da Sinner è una partita fotocopia rispetto a quella di 24 ore prima, vinta contro Ben Shelton. Un inizio in rodaggio, in cui riesce a tenere abbastanza in scioltezza la battuta ma non sembra riuscire a scalfire la difesa dell’australiano. Il graffio del campione arriva all’undicesimo gioco, quando l’altoatesino riesce ad approfittare delle poche aperture che l’australiano gli concede e piazza il break. Il primo set si chiude 7-5, e su quelle stesse note riparte il secondo set. Sinner ruba subito il turno di servizio a De Minaur, poi ruba di nuovo quello dopo. L’australiano si trova improvvisamente sotto 4-0, con un miniparziale di punti impressionante a favore del tennista azzurro: 26 degli ultimi 34. È finale.