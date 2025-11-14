Jannik Sinner sul velluto anche contro Shelton: 2-0 e tre su tre nel girone delle Finals. Ora la semifinale contro De Minaur: quando si gioca

L’altoatesino vince poco dopo la premiazione di Alcaraz come numero 1 della stagione. Domani la sfida all’australiano per staccare il pass per la finalissima

Jannik Sinner non sbaglia neanche contro l’americano Ben Shelton e fa tre su tre alle Atp Finals. Una vittoria, quella per 2-0 (6-3 7-6) contro il numero 5 al mondo, che in ottica torneo l’altoatesino avrebbe potuto non giocare al massimo, data la sicurezza del primo posto nel girone. Ma è evidente che per l’azzurro ogni partita è un test, un allenamento per arrivare più pronto alla semifinale di sabato 15 novembre contro l’australiano Alex De Minaur, alle 14.30. E poi, eventualmente, alla finalissima. Dove, con ogni probabilità, dall’altra parte della rete si troverà per l’ennesima volta Carlos Alcaraz.

Il match con Shelton e la sfida diretta con Alcaraz

Se la sfida contro il tedesco Sasha Zverev lo aveva fatto sospettare, il match contro Shelton lo conferma: Sinner sembra aver finalmente trovato il servizio, un’arma in più nel suo arsenale tennistico che può fare davvero tanto male. È proprio con il servizio che l’altoatesino tiene a distanza l’americano per tutto il primo set dopo avergli rubato la battuta al primissimo gioco. Nel secondo set, poi, la partita diventa punto a punto. Almeno fino al tie-break, dove l’altoatesino prende il largo e piazza il timbro definitivo sulla partita. Una vittoria che forse Sinner ha cercato e voluto a maggior ragione dopo che, poco prima dell’inizio della partita, il rivale Alcaraz è stato premiato come numero 1 al mondo della stagione 2025. Un trono a cui, per pure questioni matematiche, Sinner potrà dare l’assalto solo durante l’anno nuovo.