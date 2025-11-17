«Mi ha violentata nei bagni di San Siro», l’accusa della tifosa norvegese durante Italia-Norvegia: denunciato un addetto alle pulizie

Il caso raccontato dalla ragazza prima agli steward dello stadio, durante Italia-Norvegia. Poi alla polizia. La difesa del 25enne che dice di averla solo soccorsa

Ha denunciato di essere stata violentata nei bagni di San Siro durante Italia-Norvegia una ragazza di 24 anni che era allo stadio per la partita. La giovane norvegese ha accusato un addetto alle pulizie di 25 anni che l’avrebbe aggredita durante la partita.

L’accusa dopo il malore in bagno

La 24enne norvegese ha raccontato di essersi sentita poco bene, mentre assisteva alla partita assieme a un’amica. Con lei è andata in bagno. L’amica era rimasta fuori. All’interno del locale sarebbe avvenuta la violenza. Quando è uscita, la 24enne ha indicato agli steward il 25enne. L’addetto alle pulizie si è difeso spiegando di essersi avvicinato alla ragazza solo per soccorrerla. Il ragazzo è accusato di violenza sessuale. Sul caso indaga la polizia.