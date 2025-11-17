Morte le gemelle Kessler, l’addio insieme nella casa in Baviera: «È intervenuta la polizia»

Si sono spente insieme le due famosissime gemelle Alice ed Ellen. L'addio a 89 anni nella loro casa in Baviera

Sono morte a 89 anni le famose gemelle Kessler, Alice ed Ellen. Le due sorelle, unite per tutta la loro lunga carriera artistica, sono scomparse insieme a Grunwald in Baviera, dove vivevano l’una accanto all’altra, in due appartamenti confinanti, separati solo da una parete scorrevole. Nella loro casa è intervenuta la polizia, che per il momento non ha fornito ulteriori dettagli. È in corso un’indagine per accertare le cause del decesso delle due donne.

Una vita insieme

Alice ed Ellen Kessler erano nate il 20 agosto 1936 a Nerchau, in Sassonia. Fuggite giovanissime nella Germania Ovest, le gemelle – che avevano studiato danza sin dalla tenera età di sei anni – erano poi entrate nel corpo di ballo delle Bluebell Girls di Margaret Kelly a Parigi nella seconda metà degli anni Cinquanta. Nel decennio successivo la loro carriera televisiva le aveva rese famose anche in Italia, dove erano arrivate nel 1961. Qui l’iconica presenza scenica aveva ammaliato milioni di ammiratori, ma il loro fascino non era da meno in patria, dove erano conosciute come «le gambe della nazione». Per non essere separate neanche alla morte, le Kessler avevano manifestato il desiderio di essere sepolte insieme, in un’unica urna, accanto alle ceneri della madre Elsa e del cane Yello. «È ciò che abbiamo stabilito nel nostro testamento», aveva dichiarato Ellen in un’intervista rilasciata al quotidiano Bild nell’aprile del 2024.

Il successo delle gemelle Kessler

Nel 1961 il loro “Da-da-un-pa“, da tutti canticchiato imitando l’accento tedesco e accennando qualche mossetta anca-spalla, era diventato un tormentone e la loro immagine aveva fatto innamorare uomini da un oceano all’altro. Ballerine, cantanti, attrici al cinema per Dino Risi ne Il giovedì e, con Alberto Sordi, ne I complessi e in teatro per Garinei e Giovannini, le gemelle Kessler sono rimaste nella memoria collettiva anche per i Carosello dei collant, il ritornello de La notte è piccola e gli sketch di Milleluci e Canzonissima, che ancora si trovano su YouTube. Alcuni anni fa, in un’intervista all’Ansa, ricordavano: «Ci piaceva lavorare con Mina, Raimondo Vianello e Johnny Dorelli, forse il più vicino a noi per il suo stile americano. Don Lurio (il loro storico coreografo, ndr) aveva idee stupende, ma erano troppo “piccole” per due ragazze alte come noi».

In aggiornamento