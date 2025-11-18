Ultime notizie Atp FinalsDonald TrumpJannik SinnerJeffrey Epstein
ATTUALITÀBonusGoverno MeloniLegge di bilancio

Bonus elettrodomestici app IO in tilt. Servizi bloccati per ore: come aggirare il problema

18 Novembre 2025 - 10:55 Alba Romano
bonus elettrodomestici app tilt
Per quasi tre ore i servizi sull’app Io sono rimasti in bianco con errori ripetuti. La situazione al momento sembra risolta, secondo le stime i fondi dovrebbero esaurirsi tutti oggi

Il giorno X per il nuovo bonus elettrodomestici non ha retto l’onda d’urto. La app Io e il portale BonusElettrodomestici.it sono andati in tilt dopo essere stati investiti dall’altissima richiesta fin dal primo mattino. Secondo la stima della società che gestisce i due servizi – la app è connessa al sito – già oggi dovrebbero esaurirsi tutti i fondi che il governo ha messo a disposizione per l’iniziativa. Vale a dire quei 48,1 milioni di euro da distribuire in sussidi fino a 200 euro per la sostituzione dei vecchi elettrodomestici con strumentazione nuova e di classe energetica superiore.

L’assalto di prima mattina e i problemi dei server

L’assalto al sito è partito molto presto tanto che già alle 7.20 di mattina di martedì, 18 novembre, la sezione dei servizi dell’app non dava più segnali di vita. Era dunque impossibile per gli utenti accedere alle funzioni della pubblica amministrazione. La schermata si bloccava a causa di errori ripetuti: «Non siamo riusciti ad autenticarti. Chiudi l’app e riprova tra qualche minuto», oppure «C’è un problema temporaneo, riprova». I server sono riusciti a smaltire l’alta domanda e a riprendere un funzionamento pressoché regolare dopo circa tre ore

Le vie alternative (e senza malfunzionamenti)

Il blocco del traffico internet si è concentrato tutto sull’app Io. In realtà, però, ci sono strade alternative per accedere al bonus elettrodomestici: recandosi sul sito dedicato, è infatti possibile entrare con la carta d’identità elettronica o tramite Spid. Sfruttando questo metodo, il portale ha mostrato qualche segno di rallentamento ma mai un blocco totale come nel caso dell’app. 

