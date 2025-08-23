In arrivo il bonus elettrodomestici: sconti fino a 200 euro per l’acquisto di lavatrici, lavastoviglie e frigoriferi

Bonus elettrodomestici fino a 200€ in arrivo a settembre: sconto in fattura del 30% su grandi elettrodomestici. Ma dovrà essere utilizzato subito

Dopo mesi di rinvii, a settembre dovrebbe finalmente partire il bonus elettrodomestici, l’incentivo previsto dalla legge di Bilancio 2025 per sostenere le famiglie nell’acquisto di elettrodomestici di nuova generazione. Il decreto attuativo, ormai alle battute finali, stabilisce alcune novità: la più importante è che il voucher sarà «a termine», vale a dire che una volta ottenuto sulla piattaforma PagoPA, dovrà essere speso rapidamente in negozio. In caso contrario decadrà nel giro di poco tempo, non è chiaro quanto, per scoraggiare l’assalto anche da parte di chi non ha reali intenzioni di comprare e ridurre l’effetto “click day”.

Come funziona il bonus elettrodomestici

Il bonus consisterà in uno sconto in fattura pari al 30% del prezzo, ma con delle limitazioni. Fino a 200 euro per tutte le famiglie con Isee inferiore a 25 mila euro e fino a 100 euro per tutti gli altri. Saranno acquistabili con il bonus solo determinati elettrodomestici, tra cui frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, forni, piani cottura e condizionatori. Non rientrano sotto il cappello del bonus gli elettrodomestici di piccola taglia come asciugacapelli , frullatori o tostapane. Per avere però un elenco definito dei beni bisognerà attendere il decreto, ma alcune fonti vicine al governo, citate dal Corriere della Sera, affermano che verrà rimosso il vincolo della classe energetica B. La modifica è pensata per includere anche prodotti realizzati nell’Unione europea e non soltanto all’estero.

I fondi a disposizione

Un’altra delle ragioni per cui il bonus sarà a scadenza e si dovrà essere veloci nel richiederlo sono i fondi limitai messi a disposizione. Sono infatti solo 48 i milioni di euro totali, che a secondo dell’importo richiesto dovrebbero riuscire a coprire un minimo di 240 mila famiglie e un massimo di 480 mila. Il bonus sarà erogato sino a esaurimento fondi, per cui sarà determinante la posizione, in ordine cronologico, con cui si farà richiesta.