Abusa per mesi della figlia 12enne, padre condannato a oltre 7 anni. Colpevole anche la madre: «Lo sapeva, e non ha fermato le violenze»

21 Novembre 2025 - 19:21 Alba Romano
carabinieri generica
A far scattare le indagini dei carabinieri sono state alcune segnalazioni provenienti dagli insegnanti della minore

Un uomo di 52 anni è stato definitivamente condannato a 7 anni e 4 mesi di reclusione per violenza sessuale aggravata. Il 52enne, residente in un Comune dell’Alto lago di Como, è stato riconosciuto colpevole di aver abusato per mesi della figlia, che nel 2022 aveva appena 12 anni. Per la stessa vicenda è stata condannata anche la moglie, 41 anni, madre della bambina: dovrà scontare tre anni e quattro mesi di carcere per non essere mai intervenuta a protezione della figlia, pur essendo pienamente consapevole di quanto stesse accadendo. L’uomo si trova ora in carcere a Sondrio. 

Le indagini

L’inchiesta dei carabinieri era partita dopo alcune segnalazioni arrivate dagli insegnanti della ragazzina. In un primo momento ai due coniugi era stato imposto il divieto di avvicinamento alla figlia, che era stata trasferita in una struttura protetta, dove si trova ancora oggi. Questa mattina, venerdì 21 novembre, la squadra mobile della Questura di Como ha dato esecuzione al provvedimento di cattura emesso dalla Procura generale di Milano nei confronti del padre.

