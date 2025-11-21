Ultime notizie Coppa DavisDelitto di GarlascoDonald TrumpGiorgia Meloni
Ventimiglia, trasportava 230 kg di cocaina in un tir dalla Francia: la scoperta della polizia durante un controllo

21 Novembre 2025 - 08:28 Ugo Milano
Le autorità hanno arrestato un cittadino slovacco dopo aver notato alcuni comportamenti particolarmente agitati durante un controllo

La polizia ha sequestrato circa 230 chilogrammi di cocaina al valico autostradale di Ventimiglia e ha arrestato un cittadino slovacco che viaggiava a bordo di un tir proveniente dalla Francia. I controlli ai valichi con la Francia, potenziati in questi giorni anche grazie all’impiego della pattuglia mista italo-francese, hanno portato a uno dei sequestri più importanti degli ultimi mesi. Gli agenti della polizia di frontiera di Ventimiglia hanno individuato il mezzo sospetto durante alcune verifiche mirate al contrasto dell’immigrazione irregolare e dei reati transfrontalieri. La manovra incerta del conducente, notata subito dopo la barriera autostradale, ha indotto gli operatori a fermarlo per ulteriori accertamenti.

La scoperta

Una volta fatto scendere dall’autoarticolato, l’uomo ha esibito la documentazione del carico con un atteggiamento particolarmente agitato. Nel tentativo di rassicurare i poliziotti, si è spostato spontaneamente verso la parte posteriore del rimorchio per mostrare un sigillo integro e la bolla di accompagnamento. Una scelta ritenuta anomala dagli agenti, che hanno deciso di estendere il controllo alla motrice per verificare la possibile presenza di persone nascoste a bordo. Ma le autorità si sono trovate davanti a sette borsoni e alcune buste di tela sistemate nella cabina di guida, tra il lettino superiore e vari vani interni. All’interno c’erano ben 200 panetti di cocaina pura per un peso complessivo di circa 230 chilogrammi.

50 milioni di euro di guadagno

Secondo le stime degli inquirenti, una volta immessa sul mercato la sostanza avrebbe potuto generare profitti fino a 50 milioni di euro. Mezzo e droga sono stati sequestrati e messi a disposizione dell’autorità giudiziaria. Il conducente è stato identificato negli uffici della polizia di Frontiera, arrestato per traffico internazionale di stupefacenti e trasferito alla casa circondariale di Sanremo, dove rimane a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

