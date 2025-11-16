Incidente a Milano tra due auto: alla guida un 20enne senza patente che si è finto un soccorritore, l’altro positivo al test anti-droga – Il video

Nello schianto è rimasto ferito un giovane di 21 anni che attualmente è in pericolo di vita. Oltre a lui hanno riportato ferite anche un 23enne, una donna di 30 anni e un uomo di 32

È risultato positivo al pre-test droga il 32enne alla guida della Opel corsa che è rimasta coinvolta in un grave incidente stradale con una Mercedes classe G Brabus, avvenuto all’alba di questa mattina a Milano, lungo viale Fulvio Testi. Dai primi accertamenti è emerso che il 20enne alla guida della Mercedes viaggiava senza patente. Nello scontro è rimasto gravemente ferito un ragazzo di 21 anni, trasportato all’ospedale Niguarda in arresto cardiaco e attualmente in pericolo di vita. Oltre a lui, sono rimasti feriti anche un 23enne, una donna di 30 anni e un uomo di 32. La 30enne, inizialmente portata al Policlinico in codice giallo, ha visto peggiorare le proprie condizioni ed è ora in prognosi riservata. Sulla Mercedes erano presenti quattro persone: due ragazze, il 21enne in fin di vita e un ventenne alla guida. Sull’Opel viaggiava invece il 32enne, originario di Napoli.

Un conducente positivo al test anti droga, l’altro non ha la patente

Le prime indagini della polizia locale hanno fatto emergere già alcuni elementi utili a chiarire le cause dell’incidente. Il 32enne alla guida della Opel è risultato positivo al pre-test droga, mentre il 20enne alla guida della Mercedes viaggiava senza patente. Sono in corso verifiche per stabilire se l’assunzione di sostanze stupefacenti sia avvenuta subito prima dell’incidente o nei giorni precedenti dato che il pre-test non fornisce informazioni precise a riguardo.

La bugia del ragazzo alla guida

I rilievi e le telecamere di sorveglianza hanno inoltre corretto le prime ricostruzioni dell’incidente. Inizialmente si pensava che le persone coinvolte nello scontro fossero in tutto quattro, perché un giovane di 20 anni aveva dichiarato di essere sceso da un tram e di aver prestato soccorso. In realtà era alla guida della Mercedes, dove è stata trovata anche una sua scarpa, e un soccorritore ha confermato che era lui alla guida senza patente. Il suv, inoltre, risulta intestato a una società di noleggio specializzata in auto di lusso.

Lo scontro

Durante l’impatto, il potente suv si è ribaltato sulla carreggiata e la cabina si è completamente staccata dal telaio. Dopo l’incidente, è scoppiato un incendio. Intorno alle 6.20 del mattino, sul posto sono intervenuti subito i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale per i rilievi, insieme a diversi mezzi del 118, tra cui quattro ambulanze e tre automediche. La polizia locale sta proseguendo con accertamenti approfonditi per ricostruire la dinamica dell’impatto e stabilire eventuali responsabilità. Al momento, le condizioni dei due feriti più gravi restano critiche, mentre gli altri due sono sotto osservazione in ospedale per ulteriori cure.