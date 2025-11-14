Bus in piena velocità contro una pensilina dell’università di Stoccolma: «Diversi morti e feriti». Arrestato il conducente, non era in servizio – Il video

L’uomo è accusato di omicidio colposo aggravato, ma la dinamica dell’incidente è ancora in fase di ricostruzione. Ignoto il numero e le identità delle persone coinvolte

È di diversi morti e feriti il bilancio di un tragico incidente avvenuto poco dopo le 15.20 in pieno centro a Stoccolma, in Svezia. Il conducente di un bus di linea a due piani, per ragioni non ancora specificate, ha perso il controllo del mezzo schiantandosi a piena velocità contro una pensilina e travolgendo i passanti che lì stavano aspettando i mezzi pubblici durante l’ora di punta. Secondo il quotidiano svedese Dagens Nyheter, ci sarebbero almeno 5 feriti gravi di cui due già trasferiti in ospedale in codice rosso. Ancora nessuna parola sui deceduti, ma per i media locali si parla di almeno tre. Sul luogo ci sono le forze dell’ordine e numerose ambulanze, mentre un elicottero di soccorso fa la spola verso i pronto soccorso più vicini.

La scena dell’incidente poco dopo l’arrivo dei soccorsi

L’arresto dell’autista e le prime indagini

«Diverse persone sono state investite da un autobus sulla Valhallavägen, vicino all’Università di Tecnologia. Nell’incidente si sono verificati sia feriti che deceduti», si legge nel primo comunicato ufficiale della polizia di Stoccolma. «Al momento, la polizia non ha rilasciato dichiarazioni sul numero, il sesso o l’età delle persone coinvolte». L’autista, stando ai primi rapporti, è stato arrestato con l’accusa di omicidio colposo aggravato, nonostante l’opera di ricostruzione dell’accaduto sia ancora nelle sue prime fasi. Si tratterebbe di un atto dovuto per poterlo interrogare e tentare di chiarire come si siano svolti i fatti. Secondo Aftonbladet, principale giornale serale del Paese nordico, molti indizi «farebbero pensare a un incidente a tutti gli effetti, ma la notizia non ha ancora trovato conferma». Forse un malore, mentre l’autista era l’unico a bordo e aveva finito il suo turno da poco.