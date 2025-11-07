Andria, 16enne investito da un’auto finisce in coma: alla guida c’era un 18enne

Il neo-maggiorenne, risultato negativo all'alcoltest, è ora indagato per lesioni. Sequestrata la sua macchina

Un ragazzo di 16 anni è ricoverato in coma farmacologico all’ospedale Bonomo di Andria dopo essere stato investito da un’auto mentre attraversava a piedi via Gramsci, nel centro della città. L’incidente è avvenuto nella notte tra domenica e lunedì, ma la notizia è emersa solo oggi. Alla guida del veicolo c’era un ragazzo di 18 anni che si è fermato subito dopo l’impatto per prestare soccorso. Il giovane conducente, risultato negativo all’alcoltest, è ora indagato per lesioni personali. L’auto con cui ha fatto l’incidente è stata posta sotto sequestro.

L’impatto violento

Secondo le prime ricostruzioni dei media locali, l’impatto è avvenuto intorno alle 21 lungo la strada che costeggia il viale della Passeggiata della villa comunale, un tratto molto trafficato e spesso percorso a velocità elevata. Il 16enne stava rientrando a casa insieme a un amico quando ha tentato di attraversare la carreggiata. L’amico è riuscito a spostarsi in tempo, mentre lui è stato colpito in pieno e sbalzato a diversi metri di distanza, battendo violentemente la testa. Le sue condizioni sono risultate subito gravissime. Il personale medico del 118 lo ha soccorso e trasferito d’urgenza all’ospedale Bonomo di Andria, dove è stato ricoverato in rianimazione. L’amico che era con lui è rimasto illeso.