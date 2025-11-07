Ultime notizie Donald TrumpFranciaUcrainaZohran Mamdani
ATTUALITÀAutoGiovaniInchiesteIncidenti stradaliPuglia

Andria, 16enne investito da un’auto finisce in coma: alla guida c’era un 18enne

07 Novembre 2025 - 09:34 Alba Romano
embed
andria incidente via gramsci
andria incidente via gramsci
Il neo-maggiorenne, risultato negativo all'alcoltest, è ora indagato per lesioni. Sequestrata la sua macchina

Un ragazzo di 16 anni è ricoverato in coma farmacologico all’ospedale Bonomo di Andria dopo essere stato investito da un’auto mentre attraversava a piedi via Gramsci, nel centro della città. L’incidente è avvenuto nella notte tra domenica e lunedì, ma la notizia è emersa solo oggi. Alla guida del veicolo c’era un ragazzo di 18 anni che si è fermato subito dopo l’impatto per prestare soccorso. Il giovane conducente, risultato negativo all’alcoltest, è ora indagato per lesioni personali. L’auto con cui ha fatto l’incidente è stata posta sotto sequestro.

L’impatto violento

Secondo le prime ricostruzioni dei media locali, l’impatto è avvenuto intorno alle 21 lungo la strada che costeggia il viale della Passeggiata della villa comunale, un tratto molto trafficato e spesso percorso a velocità elevata. Il 16enne stava rientrando a casa insieme a un amico quando ha tentato di attraversare la carreggiata. L’amico è riuscito a spostarsi in tempo, mentre lui è stato colpito in pieno e sbalzato a diversi metri di distanza, battendo violentemente la testa. Le sue condizioni sono risultate subito gravissime. Il personale medico del 118 lo ha soccorso e trasferito d’urgenza all’ospedale Bonomo di Andria, dove è stato ricoverato in rianimazione. L’amico che era con lui è rimasto illeso.

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

Garlasco, clamoroso scoop: «Venditti voleva arrestare Sempio, poi archiviò tutto in 20 giorni». I dubbi sulle intercettazioni e l’ipotesi di corruzione

2.

Sesso con 14enni, la maestra assolta: «Sono stata con diversi, mi cercavano loro. Ero attratta dal loro sguardo»

3.

Carlo Perticarini ha perso un pezzo di testa in un incidente. Ma nessuno lo risarcisce

4.

Aggressione al 15enne di Moncalieri, parla la 16enne della gang: «La sua versione dei fatti è vera, ma in parte»

5.

Sciopero del 7 novembre, venerdì nero per i trasporti: stop a mezzi pubblici e treni. Gli orari e le fasce di garanzia

leggi anche
12enne milano incidente
ATTUALITÀ

Giornata nera per le strade di Milano, due bambini travolti in poche ore: un 12enne è gravissimo, un bimbo di 9 anni colpito da un’auto pirata

Di Alba Romano
milano anziano strisce
ATTUALITÀ

Milano, fermato l’uomo che ha investito un anziano ed è scappato

Di Alba Romano
torino medico
ATTUALITÀ

Auto contro un bus pieno di studenti, un morto e venti feriti nel Torinese

Di Ugo Milano
carlo perticarini pezzo di testa
ATTUALITÀ

Carlo Perticarini ha perso un pezzo di testa in un incidente. Ma nessuno lo risarcisce

Di Alba Romano
ettore-pausini-incidente-bici-bologna
ATTUALITÀ

Zio di Laura Pausini travolto e ucciso in bici, il pirata della strada si costituisce: è un 29enne

Di Ugo Milano
via bronzetti milano
ATTUALITÀ

Milano, pirata della strada uccide anziano di 87 anni mentre attraversava sulle strisce: è caccia all’uomo

Di Ugo Milano