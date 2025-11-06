Milano, fermato l’uomo che ha investito un anziano ed è scappato

L'87enne è deceduto al Policlinico. Secondo l'accusa il 29enne di origine egiziana non si è fermato a prestare soccorso

E’ stato individuato dalla Polizia Locale dopo una notte di indagini l’uomo ritenuto alla guida del furgone che ieri mattina a Milano ha investito un anziano che attraversava la strada sulle strisce a Milano. Si tratta di un 29enne di origine egiziana sottoposto a fermo.

Il pirata della strada

Secondo l’accusa l’uomo non si è fermato a prestare i soccorsi. E avrebbe messo in atto delle condotte che hanno reso più difficile la sua localizzazione. L’incidente è accaduto pochi minuti prima delle 12 in via Fratelli Bronzetti, nella zona Est del capoluogo lombardo, quando l’anziano stava attraversando sulle strisce all’incrocio con via Macedonio Melloni. Secondo la ricostruzione della polizia locale, a travolgerlo è stato un grosso furgonato bianco, che lo ha trascinato per almeno dieci metri, senza lasciargli scampo. Quindi è ripartito ad alta velocità. Quando son giunti sul posto i soccorritori le condizioni del ferito, che presentava un politrauma, erano già gravissime.

Il decesso

L’87enne è deceduto al Policlinico nonostante i tentativi dei sanitari di tenerlo in vita. L’uomo, che viveva con la moglie gravemente malata, quando è stato investito era da solo, anche se all’incidente avrebbero assistito alcuni testimoni, già sentiti dalla Polizia Locale che indaga sull’omicidio stradale. Nel tratto di strada dove è avvenuto il fatto non vi sono telecamere utili, anche se si stanno setacciando quelle private.