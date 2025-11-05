Ultime notizie Donald TrumpFranciaUcrainaZohran Mamdani
Milano, pirata della strada uccide anziano di 87 anni mentre attraversava sulle strisce: è caccia all’uomo

05 Novembre 2025 - 16:55 Ugo Milano
via bronzetti milano
L'uomo stava andando a comprare il pane, quando il veicolo lo ha travolto. Inutili i tentativi di rianimazione

È caccia al pirata della strada che questa mattina a Milano ha travolto e ucciso l’87enne Franco Bertolotti. L’uomo stava attraversando la strada, all’incrocio tra via Fratelli Bronzetti e via Macedonio Melloni, quando un furgone lo ha investito. L’anziano è stato sbalzato sul parabrezza per poi essere scaraventato a una decina di metri di distanza. Le sue condizioni sono apparse subito disperate: durante il tragitto in ospedale i sanitari di Areu hanno provato a rianimarlo, ma il tentativo non è andato a buon fine e l’uomo è deceduto poco dopo al Policlinico. Il conducente alla guida del furgone è fuggito.

L’incidente

Dopo lo schianto, avvenuto pochi minuti prima di mezzogiorno, il primo soccorritore è stato un anestesista francese in trasferta a Milano, che per otto minuti gli ha praticato un massaggio cardiaco. «Ho sentito un botto e mi sono precipitato in strada», racconta. «L’uomo aveva il volto per metà insanguinato». Poi sul posto sono giunti alcuni familiari e il portinaio della palazzina nella stessa via dove l’uomo abitava con la moglie. Il nipote della vittima ha spiegato che Bertolotti «si stava recando, come ogni mattina, al panificio Longoni, poi sarebbe andato a prendere il giornale». 

La polizia sulle tracce dell’autista

Per ricostruire la dinamica dell’incidente e rintracciare il pirata della strada sono ora intervenuti gli agenti della polizia locale. Dopo aver analizzato le immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza della zona, i vigili stanno ora cercando un furgone bianco. Nei video osservati dalle autorità comparirebbe anche la targa del veicolo che ha investito Bertolotti.

Foto copertina: Google Street View

