Aurora Tila uccisa a 13 anni, oggi la sentenza a Bologna: la caduta fatale dal balcone e le accuse al fidanzato 15enne

Il procedimento si svolge con rito abbreviato al tribunale per i minorenni di Bologna. Il 16enne è accusato di omicidio volontario con l'aggravante dello stalking

È iniziato al tribunale per i minorenni di Bologna il processo per il femminicidio di Aurora Tila, la 13enne che il 25 ottobre 2024 sarebbe stata spinta dal balcone del settimo piano dal fidanzato, un ragazzo di 15 anni, oggi 16enne. L’imputato è accusato dal pm di omicidio volontario con l’aggravante dello stalking, ma si è sempre dichiarato innocente. Il procedimento si svolge con rito abbreviato, che prevede la possibilità di uno sconto di un terzo della pena. In aula è presente la madre della vittima, Morena Corbellini, assistita dagli avvocati Anna Ferraris e Mario Caccurri, mentre il giovane imputato è difeso dagli avvocati Ettore Maini e Rita Nanetti. Il pm ha chiesto la condanna alla pena di 20 anni, più otto mesi per il porto abusivo di un cacciavite, per il 16enne. La procura ha anche chiesto di non riconoscere le attenuanti generiche.

La ricostruzione dell’accusa

Secondo quanto ricostruito dall’accusa, il ragazzo avrebbe spinto la 13enne dal balcone e, quando la ragazza si sarebbe aggrappata alla ringhiera, l’avrebbe colpita alle mani con le ginocchia per farla cadere. Tre testimoni – che non si conoscono tra loro – hanno confermato la dinamica. E le perizie medico legali sul corpo della ragazza avevano fatto emergere segni sulle mani compatibili con quei colpi. Per la difesa, invece, si tratterebbe di un incidente o di un gesto volontario senza l’intenzione di uccidere. Sempre secondo le ricostruzioni, la ragazza avrebbe implorato il fidanzato poco prima di morire: «Ti amo, non puoi farmi questo», gli avrebbe detto.

La madre: «Lei non lo voleva più»

Prima di entrare in aula, la madre della vittima ha dichiarato: «Al di là di uno squilibrio mentale, ha ucciso Aurora perché è un assassino di suo. L’ha uccisa per gelosia? Può essere. Per possesso? Sicuramente per possesso perché lei aveva detto di no, non lo voleva più». L’avvocata Anna Ferraris ha aggiunto di augurarsi che il 16enne riceva «una pena superiore ai 15 anni, considerando anche l’aggravante dello stalking». La sentenza potrebbe arrivare già oggi, 3 novembre.