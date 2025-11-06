Ultime notizie Donald TrumpFranciaUcrainaZohran Mamdani
ATTUALITÀGiovaniInchiesteIncidentiIncidenti stradaliLombardiaMilano

Milano, 12enne viene travolto da un furgone: è gravissimo

06 Novembre 2025 - 18:59 Alba Romano
embed
ambulanza
ambulanza
Il ragazzino si trovava a piedi e, secondo una prima ricostruzione, stava attraversando la strada fuori dalle strisce pedonali

Gravissimo incidente nel pomeriggio a Milano, in via Bernardino Verro, dove un bambino di 12 anni è stato travolto da un furgone intorno alle 17.30. Secondo le prime informazioni, il ragazzino si trovava a piedi e, stando a una prima ricostruzione, avrebbe attraversato la strada fuori dalle strisce pedonali. Sul posto sono intervenuti i soccorritori con un elicottero, un’ambulanza e un’automedica. All’arrivo dei sanitari, il dodicenne era incosciente. Insieme ai medici del 118, anche la Polizia Locale, che ha chiuso temporaneamente la strada e sta lavorando per chiarire la dinamica dell’incidente.

La corsa in ospedale

Il bambino è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, centro specializzato per i traumi più gravi. I genitori, presenti sul luogo dell’incidente, sono rimasti sotto choc. Il conducente del furgone si è fermato immediatamente per prestare soccorso ed è stato sottoposto ai controlli di rito su eventuale consumo di alcol o sostanze.

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

Garlasco, clamoroso scoop: «Venditti voleva arrestare Sempio, poi archiviò tutto in 20 giorni». I dubbi sulle intercettazioni e l’ipotesi di corruzione

2.

Sesso con 14enni, la maestra assolta: «Sono stata con diversi, mi cercavano loro. Ero attratta dal loro sguardo»

3.

Scopre il marito 80enne in auto con una dipendente: un passante riprende la scena e l’audio della sfuriata diventa virale

4.

Ettore Pausini travolto e ucciso, lo sfogo della figlia: «Laura Pausini? Parentela solo sulla carta. Non li voglio vedere ai funerali»

5.

La Torre dei Conti e il maxi restauro da 6,9 milioni. L’urgenza nei lavori, la relazione catastrofica sulle sue condizioni: storia di un progetto non rinviabile

leggi anche
milano anziano strisce
ATTUALITÀ

Milano, fermato l’uomo che ha investito un anziano ed è scappato

Di Alba Romano
josep martinez incidente testimoni
SPORT

Anziano ucciso dall’interista Martinez, parlano due testimoni: la carrozzina elettrica e la sterzata improvvisa che ha tradito il portiere

Di Ugo Milano
incidente treviso pullman atvo auto
ATTUALITÀ

Scontro tra bus di studenti e un Suv a Treviso, morto l’85enne alla guida dell’auto: «Era senza patente». Ragazzi feriti e sotto shock

Di Alba Romano