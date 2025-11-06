Milano, 12enne viene travolto da un furgone: è gravissimo

Il ragazzino si trovava a piedi e, secondo una prima ricostruzione, stava attraversando la strada fuori dalle strisce pedonali

Gravissimo incidente nel pomeriggio a Milano, in via Bernardino Verro, dove un bambino di 12 anni è stato travolto da un furgone intorno alle 17.30. Secondo le prime informazioni, il ragazzino si trovava a piedi e, stando a una prima ricostruzione, avrebbe attraversato la strada fuori dalle strisce pedonali. Sul posto sono intervenuti i soccorritori con un elicottero, un’ambulanza e un’automedica. All’arrivo dei sanitari, il dodicenne era incosciente. Insieme ai medici del 118, anche la Polizia Locale, che ha chiuso temporaneamente la strada e sta lavorando per chiarire la dinamica dell’incidente.

La corsa in ospedale

Il bambino è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, centro specializzato per i traumi più gravi. I genitori, presenti sul luogo dell’incidente, sono rimasti sotto choc. Il conducente del furgone si è fermato immediatamente per prestare soccorso ed è stato sottoposto ai controlli di rito su eventuale consumo di alcol o sostanze.