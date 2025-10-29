Anziano ucciso dall’interista Martinez, parlano due testimoni: la carrozzina elettrica e la sterzata improvvisa che ha tradito il portiere

Il giocatore è indagato per omicidio stradale e sulla carreggiata non sarebbero stati trovati segni di frenata. Il racconto di due automobilisti che hanno assistito alla scena

Ci sarebbero due testimoni dell’incidente che ieri mattina, 28 ottobre, è costato la vita a Paolo Saibene, 81enne della provincia di Como. Alla guida dell’auto che l’ha investito c’era il secondo portiere dell’Inter Josep Martinez. Sentito dagli investigatori, il giocatore ha da subito raccontato che la carrozzina elettrica su cui stava viaggiando Saibene, invalido, avesse scartato a sinistra invadendo la carreggiata. La strada in cui è successo l’incidente fatale è la sp32, nel comune di Fenegrò. Una versione che ora sarebbe confermata dai testimoni. Si tratta di due automobilisti che hanno visto l’incidente da entrambi i sensi di marcia.

La carrozzina fuori dalla pista ciclabile

Stando a quanto dichiarato dai testimoni, citati dall’Ansa, la carrozzina di Saibene avrebbe scartato improvvisamente a sinistra, lasciando la ciclabile e invadendo la carreggiata su cui stava arrivando la macchina guidata da Martinez, una Byd elettrica. I due, una donna e un uomo, hanno assistito alla scena rispettivamente dal punto di vista di Martinez e dalla corsia dell’opposto senso di marcia. Sull’asfalto i carabinieri intervenuti poco dopo l’incidente non avrebbero rinvenuto segni di frenata, trovando il 27enne in stato di shock.

Le indagini

Proseguono le indagini per accertare la dinamica dell’incidente sulla sp32, nel comune di Fenegrò. Martinez è stato sottoposto agli esami tossicologici ma per i risultati, da quanto risulta all’Ansa, serviranno ancora dei giorni. La Procura di Como, titolare dell’inchiesta, ha indagato Martinez per omicidio stradale e starebbe per ordinare una consulenza cinematica. Si tratta di una perizia utile a ricostruire con la massima precisione possibile l’accaduto, sulla base dei rilievi fatti sul posto insieme a stime e simulazioni. Soprattutto, la Procura vuole capire a che velocità il giocatore stesse procedendo sulla provinciale che percorreva verso il centro di allenamento nerazzurro ad Appiano. Il corpo dell’81enne è ancora a disposizione degli inquirenti e si attendono i risultati dell’autopsia.



