Josep Martinez, nei guai il secondo portiere dell’Inter: ha investito e ucciso un anziano in carrozzina

28 Ottobre 2025 - 11:48 Giovanni Ruggiero
Josep Martinez
L'incidente stradale è avvenuto a Fenegrò, vicino al centro sportivo interista di Appiano Gentile, nel Comasco

Il secondo portiere dell’Inter, Josep Martinez, ha investito in auto un uomo di 81 anni a bordo di una carrozzina elettrica, uccidendolo. La vicenda è accaduta a Fenegrò, nei pressi di Appiano Gentile in provincia di Como, non lontano dal centro d’allenamento del club nerazzurro. L’incidente si è verificato intorno alle 9.30 di oggi, martedì 28 ottobre, mentre l’anziano viaggiava a bordo della sua carrozzina lungo la provinciale 32.

Le prime ipotesi sull’incidente

Sul posto sono intervenute un’ambulanza e l’elisoccorso, assieme a una pattuglia dei carabinieri per i rilievi del caso. L’81enne, secondo quanto si apprende, sarebbe morto sul colpo mentre percorreva un tratto di strada rettilineo, sull’asse che collega Fenegrò con i Comuni di Limido Comasco e Lurago Marinone. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio dei carabinieri, l’uomo sulla carrozzina potrebbe avere cambiato improvvisamente direzione tagliando la strada al veicolo condotto dal calciatore.

Annullata la conferenza stampa di Chivu

In seguito all’incidente che ha coinvolto Martinez, l’Inter ha annullato la conferenza stampa del tecnico Cristian Chivu. Una decisione presa in segno di rispetto. Domani, mercoledì 29 ottobre, i nerazzurri sono impegnati in una sfida contro la Fiorentina. Il portiere sta ancora facendo dei controlli e, secondo quanto si apprende, è in stato di shock.

