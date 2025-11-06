Auto contro un bus pieno di studenti, un morto e venti feriti nel Torinese

Lo scontro ad Arignano fatale per il conducente dell'auto. La sterzata dell'autista del bus avrebbe evitato il peggio per i ragazzi a bordo

Incidente stradale mortale questa mattina ad Arignano, nel torinese. Un autobus carico di studenti si è scontrato con un’auto all’uscita di una curva. Il conducente della vettura è morto. Dei cinquanta passeggeri dell’autobus una ventina hanno riportato ferite, nessuna di grave entità. Provvidenziale, secondo i primi riscontri, il riflesso dell’autista del mezzo della ditta Giachino che ha fatto in tempo a sterzare verso il marciapiede di modo da attutire l’impatto con l’auto in arrivo nel senso di marcia opposto. L’autobus viaggiava in direzione di Chieri, dove erano diretti i ragazzi delle superiori a bordo. L’autista morto nell’impatto viaggiava in direzione di Castelnuovo don Bosco. Secondo quanto riporta La Stampa, lo scontro è avvenuto all’uscita di una curva molto stretta, tra via Borgo Cremera e via Borgonuovo ad Arignanom anche se la dinamica esatta dell’incidente è in corso di accertamento. Sul posto sono arrivati i mezzi del 118, i carabinieri, la polizia municipale e i vigili del fuoco, oltre al sindaco di Arignano Fernando Scimone.