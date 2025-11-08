Usa falsi testimoni per un incidente mortale: chiesto l’arresto per un candidato della Lega in Puglia

Francesco Ferretti De Virgilis avrebbe fornito una ricostruzione fasulla della dinamica di un sinistro in cui, nel 2023, perse la vita un 26enne. Il pm di Taranto ha chiesto per lui i domiciliari

Era disposto a tutto pur di mettere le mani su un maxi risarcimento da parte di una compagnia assicurativa. Per questo Francesco Ferretti De Virgilis, avvocato pugliese candidato nelle file della Lega alle Regionali del 23 e 24 novembre, avrebbe convinto alcune persone a fingersi testimoni di un incidente stradale in cui un giovane 26enne aveva perso la vita, addossando la colpa a un automobilista che con quel sinistro non c’entrava nulla. Ora sulla testa del legale pende una richiesta di misura cautelare ai domiciliari.

La tesi dell’avvocato De Virgilis e l’assicurazione

Le accuse ipotizzate a carico del 51enne sono calunnia e truffa assicurativa. Dopo il tragico incidente, avvenuto nel dicembre 2023 a Maduria in provincia di Taranto, Francesco Ferretti De Virgilis aveva iniziato a rappresentare la famiglia del giovane vittima. Proprio in questa circostanza, avrebbe – secondo la procura – architettato un piano per puntare il dito contro il proprietario di un’Audi che era nei paraggi al momento dello schianto fatale. La sua responsabilità era stata suffragata da alcuni testimoni, che avevano raccontato di aver visto quell’auto tagliare la strada alla Opel su cui c’era il 26enne, causandone lo schianto e il decesso. Il passo successivo sarebbe poi stato quello di rivolgersi alla compagnia assicurativa da cui era coperto l’autista falsamente accusato e richiedere un maxi risarcimento.

La ricostruzione della dinamica e i testimoni inesistenti

A smontare il castello costruito da Ferretti De Virgilis è stata la polizia locale. Visionando i filmati delle telecamere di videosorveglianza, hanno notato che la dinamica dell’incidente è stata del tutto diversa. Di un’Audi che taglia la strada alla Opel non c’era traccia, anzi il 26enne avrebbe perso da solo il controllo del mezzo. L’auto del giovane si è poi schiantata contro un muro di cinta di una casa e si è ribaltata più volte su se stessa, causando il decesso del giovane. Dai video registrati, inoltre, era evidente che i testimoni portati dal legale difensore della famiglia non fossero nelle vicinanze del luogo dove è avvenuta la tragedia.

La richiesta dei domiciliari e l’interrogatorio preventivo

Alla luce di quanto scoperto dalla polizia locale, il pubblico ministero di Taranto, Francesco Ciardo, ha chiesto al gip la misura cautelare degli arresti domiciliari per l’avvocato Francesco Ferretti De Virgilis. Nei prossimi giorni il candidato leghista in Puglia sarà sentito nell’interrogatorio preventivo.