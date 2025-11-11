Ultime notizie Atp FinalsDelitto di GarlascoDonald TrumpReport
Investe e trascina per 20 metri un’anziana, alla guida un 32enne: «Non me ne sono accorto». La donna è morta

11 Novembre 2025 - 09:57 Ugo Milano
Tra le ipotesi al vaglio delle autorità c'è anche quella che la vittima possa aver avuto un malore, cadendo sul ciglio della strada prima di essere agganciata dalle ruote del veicolo

Una donna di 75 anni, Giuseppina Cosmo, ha perso la vita ieri sera a Pordenone dopo essere stata travolta e trascinata per circa venti metri da un’auto in via Udine, all’altezza dell’incrocio con via Sile, vicino alla sua abitazione. L’incidente è avvenuto mentre una Mercedes Classe A guidata da un uomo di 32 anni, residente a Cordenons, si immetteva da una strada laterale. Il conducente, che ha raccontato di non essersi accorto dell’impatto se non di un rumore simile a una gomma forata, ha subito fermato il veicolo. Ha prestato soccorso insieme ad alcuni passanti in attesa dell’arrivo del personale sanitario. Nonostante i tentativi di rianimazione sul posto da parte del personale medico del 118, la donna non ce l’ha fatta. È deceduta poco dopo il ricovero al pronto soccorso per i gravi traumi riportati.

L’ipotesi di un malore

Gli agenti della polizia locale del distretto del Friuli occidentale hanno sequestrato l’auto del 32enne e stanno esaminando le immagini delle telecamere della zona per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente. Tra le ipotesi al vaglio delle autorità, c’è anche quella che la vittima possa aver avuto un malore, cadendo sul ciglio della strada prima di essere agganciata dalle ruote del veicolo. Il tratto di via Udine è rimasto chiuso per alcune ore per consentire i rilievi tecnici, mentre le forze dell’ordine continuano a ricostruire l’accaduto per capire se si sia trattato di un tragico incidente o se possano emergere ulteriori responsabilità.

