Incidente sulla tangenziale Sud di Bergamo: due morti in un frontale. La causa: un sorpasso azzardato

Lo schianto poco dopo le 7, vicino al centro commerciale di Stezzano. A perdere la vita un 62enne di Urgnano, che viaggiava con il fratello, e un 23enne del milanese. Gravissimo un altro ventenne

Sarebbe stato un sorpasso l’errore dietro il tragico incidente avvenuto oggi lungo la tangenziale Sud di Stezzano, nel bergamasco, poco dopo le 7. Un ragazzo di 23 anni della provincia di Milano e un 62enne di Urgnano sono morti dopo un frontale violentissimo. Ferito gravemente un ventenne, trasportato in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. In quel tratto il sorpasso non era consentito.

La dinamica

L’incidente è avvenuto, secondo quanto riporta il Corriere di Bergamo, non lontano dal centro commerciale Le Due Torri. Il tratto coinvolto è chiuso temporaneamente al traffico. Secondo i primi rilievi la Mercedes Cla 220 D guidata dal 23enne, nel sorpassare una Hyundai con due donne a bordo, ha invaso la corsia opposta schiantandosi contro il Citroen Berlingo su cui viaggiava il 62enne. Una manovra fatta in un tratto a doppia linea continua. Le due auto erano in direzione Stezzano, mentre il furgone era diretto verso Dalmine.



