Report e lo scontro con il Garante della Privacy che si ingrossa. «La Corte del conti ci ha già chiesto informazioni»

La puntata di stasera punta sui legami tra un membro dell'Autorità, Ghiglia e Meta. L'ipotesi, ricostruita sul Corriere, dei magistrati contabili su un possibile danno erariale

Oggi Report manderà in onda la terza puntata sul funzionamento del Garante della Privacy e secondo quanto riferisce oggi il Corriere della Sera c’è nervosismo negli uffici di Piazza Venezia. Il programma di Ranucci vuole raccontare stasera di alcune foto del membro del Collegio, Agostino Ghiglia, che avrebbe incontrato Angelo Mazzetti, responsabile istituzionale di Meta in Italia, alla vigilia della decisione su una multa milionaria. L’Autorità per la Privacy ha già definito l’inchiesta «destituita di ogni fondamento, frutto o di una scarsa conoscenza della materia o, peggio, di mala fede», e ha chiesto che la Rai «si astenga dal trasmettere, nei termini annunciati, il servizio». Ma c’è di più, ovvero un interesse della Corte dei Conti proprio su questo argomento.

L’ipotesi del danno erariale

«La Corte del conti ci ha già chiesto informazioni», spiegano da Report. Perché, secondo il pezzo di Antonella Baccaro sul Corriere, la magistratura contabile, che ha appena bocciato il Ponte sullo Stretto, potrebbe occuparsi di un possibile danno erariale sulla vicenda, provocando l’ennesimo scontro. La

multa non irrogata a Meta potrebbe configurare un danno di 44 milioni per lo Stato. Un’ipotesi rafforzata in un messaggio di un membro dell’Autorithy, in disaccordo con l’eliminazione della multa nei confronti della big tech. «Non lo dice Report che с’è un possibile danno erariale, ma lo dice lo stesso membro del Garante nella persona della professoressa Ginevra Cerrina Feroni», spiega Ranucci, che tira dritto rispetto alla richiesta di fermare la messa in onda del servizio.