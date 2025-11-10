Andrea Delogu torna in tv dopo la morte del fratello Evan: «Dolore in ogni respiro. Ma ora trasformiamolo in amore» – Il video

La conduttrice ha introdotto la nuova puntata de "La Porta magica" raccontando la tragedia subito. E ringraziando la Rai e i fan

Andrea Delogu è tornata in tv per la prima volta a due settimane dal tragico incidente in moto costato la vita al fratello Evan Oscar. La conduttrice è apparsa al pubblico del suo programma La Porta magica, su Rai 2, per introdurre con poche commosse parola una nuova puntata (registrata in precedenza). Trattenendo a fatica la commozione, Delogu ha raccontato in poche parole a chi la segue il travaglio vissuto in queste settimane: «Ci sono momenti nella vita in cui tutto si ferma e altri in cui con grande fatica ma con grande amore si sceglie di ripartire. Nella scorsa settimana la vita della mia famiglia e la mia si sono fermate. Ho avuto bisogno di silenzio, perché trovare le parole per raccontare quello che è accaduto è estremamente difficile». Quelle parole che solo ora, due settimane più tardi, Delogu a fatica ha trovato. «Ho perso mio fratello Evan in un incidente, aveva soltanto 18 anni ed era un ragazzo straordinario, pieno di vita, di sogni e della luce di chi è pronto ad abbracciare il mondo il futuro, come tutti i ragazzi della sua età. È successo, e adesso il dolore di questa perdita ingiusta accompagna ogni mio respiro e fa molta paura. Ma è qualcosa con cui dovrò imparare a convivere, e che la mia famiglia ed io dobbiamo riuscire a trasformare questo dolore in amore per la vita, perché è quello che, uniti, dobbiamo a Evan».

Il grazie ai fan e alla Rai e il ritorno in tv

Nel messaggio condiviso anche sui social, la conduttrice ha poi ringraziato tutti quelli che le sono stati accanto in questo tragico periodo, a cominciare dalla Rai: «Desidero ringraziare profondamente chi ha compreso la mia necessità di fermarmi. Grazie alla Rai per avermi concesso il tempo di prendermi cura dei miei cari, per non avermi fatto pressioni ma fatto sentire solo vicinanza e rispetto. Ora a nome mio e della mia famiglia voglio ringraziarvi tutti, per l’empatia e l’affetto sincero che Evan e noi abbiamo ricevuto. Il vostro amore, ve lo assicuro, ci ha aiutati a non cadere». Nei prossimi giorni Andrea Delogu tornerà a calcare il palco anche di Ballando con le stelle, il programma condotto da Milly Carlucci cui ha dato forfait per due volte dopo la tragica morte del fratello. Lo aveva annunciato la stessa conduttrice nei giorni scorsi a fianco del partner di ballo di Delogu, Nikita Perotti.