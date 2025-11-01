Ultime notizie Donald TrumpJannik SinnerPoliziaUcraina
CULTURA & SPETTACOLOMusicaRaiTv

Ballando con le stelle va avanti senza Andrea Delogu. Le parole di Milly Carlucci e l’applauso del pubblico: «Ti vogliamo ancora vedere sorridere»

01 Novembre 2025 - 23:01 Alba Romano
embed
ballando con le stelle andrea delogu
ballando con le stelle andrea delogu
Dopo l'incidente che ha coinvolto il fratello, Andrea Delogu non ha partecipato alla puntata dello show di Rai 1. Ma tutta la famiglia di Ballando le ha fatto sentire la sua vicinanza

Una puntata dal tono più delicato, quella di Ballando con le stelle di questa sera, sabato 1 novembre, andata in onda su Rai 1. Lo show è proseguito come da programma, ma con un’assenza che si è fatta sentire: quella di Andrea Delogu, attrice, conduttrice e concorrente di questa edizione, colpita pochi giorni fa da un grave lutto familiare. Il fratello di Andrea, Evan, è morto il 29 ottobre in un incidente in moto a Bellaria, in provincia di Rimini. Aveva appena 18 anni. Una tragedia che ha scosso il mondo dello spettacolo e, in particolare, la “famiglia” di Ballando con le stelle, che ha voluto mandare alla conduttrice un messaggio d’affetto in diretta.

Il messaggio di Milly Carlucci

Dopo l’inizio della gara e i saluti alla giuria – Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia LucarelliMilly Carlucci ha preso la parola con voce emozionata: «Come avrete notato, manca Andrea Delogu», ha detto la conduttrice, chiamando al centro della pista Nikita Perotti, il ballerino che la accompagna nello show. «Andrea ha vissuto una tragedia terribile. Tutti noi ci siamo stretti attorno a lei come un gruppo di amici che vuole solo starle vicino. Nikita è stato al funerale in rappresentanza di tutto il programma». Poi, un pensiero diretto alla collega: «Andrea, se ci stai guardando, o se qualcuno ti farà arrivare le nostre parole: ti vogliamo bene, ti aspettiamo qui, con le braccia aperte. Vogliamo vederti ancora sorridere». Le parole di Carlucci sono state seguite da un lungo applauso del pubblico, che ha accompagnato il momento più intenso della serata.

The show must go on

Come ha ricordato la stessa Milly all’inizio della puntata, Ballando con le stelle «è come un circo: dobbiamo andare avanti e portare nelle case il sorriso della speranza». Lo spettacolo, infatti, è proseguito con le esibizioni delle coppie in gara, l’eliminazione (poi annullata grazie alla “white card”) e l’arrivo delle ballerine per una notte, Claudia Gerini e Claudia Pandolfi, protagoniste di un numero ispirato al musical Chicago. Una serata di emozioni e danza, segnata però da un pensiero costante per chi non c’era. E da una promessa collettiva: quella di accogliere Andrea Delogu di nuovo in pista, quando sarà pronta, «per farla tornare a sorridere».

Articoli di CULTURA & SPETTACOLO più letti
1.

Raoul Bova ha bisogno urgente di un milione di euro per non fare saltare la sua società di produzione cinema e tv. La replica dei legali

2.

Jovanotti cattura un topolino: «Mi hai mangiato tutti i cavi… ti sta andando bene». La grazia di Lorenzo e il salto incredibile – Il video

3.

Secondo Live X Factor 2025, Amanda torna a casa, PierC già pronto per la musica vera. Le pagelle

4.

Fiorello e la faccia massacrata di lividi e graffi: «Ho voluto fare il figo, poi… Un operaio mi ha detto: “Ti sei proprio rovinato”» – Il video

5.

Sanremo Giovani, ecco i 24 artisti in gara: la lista completa di cantanti e brani decisa da Carlo Conti

leggi anche
selvaggia lucarelli barbara d'urso ballando con le stelle lite insulti
CULTURA & SPETTACOLO

«Inutile parlare con te», «Sei spazzatura come la tua tv»: gli insulti tra Barbara D’Urso e Selvaggia Lucarelli a Ballando – Il video

Di Alba Romano
carolyn smith ballando con le stelle
CULTURA & SPETTACOLO

Carolyn Smith e l’annuncio a Ballando con le stelle: «Ho ripreso le cure oncologiche, sono dieci anni e non ne esco fuori»

Di Ugo Milano
selvaggia lucarelli nancy brilli
CULTURA & SPETTACOLO

Ballando con le Stelle, Nancy Brilli balla dopo la morte del cane. Scontro con Lucarelli: «Non è che ci può essere il bonus lutto» – Il video

Di Stefania Carboni
marcella bella selvaggia lucarelli ballando con le stelle
CULTURA & SPETTACOLO

Su Marcella Bella «frasi squallide: chiedete scusa». Scoppia il caso politico sui giudici di Ballando. Cosa hanno detto Lucarelli e Mariotto – Il video

Di Ugo Milano