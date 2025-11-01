Ballando con le stelle va avanti senza Andrea Delogu. Le parole di Milly Carlucci e l’applauso del pubblico: «Ti vogliamo ancora vedere sorridere»

Dopo l'incidente che ha coinvolto il fratello, Andrea Delogu non ha partecipato alla puntata dello show di Rai 1. Ma tutta la famiglia di Ballando le ha fatto sentire la sua vicinanza

Una puntata dal tono più delicato, quella di Ballando con le stelle di questa sera, sabato 1 novembre, andata in onda su Rai 1. Lo show è proseguito come da programma, ma con un’assenza che si è fatta sentire: quella di Andrea Delogu, attrice, conduttrice e concorrente di questa edizione, colpita pochi giorni fa da un grave lutto familiare. Il fratello di Andrea, Evan, è morto il 29 ottobre in un incidente in moto a Bellaria, in provincia di Rimini. Aveva appena 18 anni. Una tragedia che ha scosso il mondo dello spettacolo e, in particolare, la “famiglia” di Ballando con le stelle, che ha voluto mandare alla conduttrice un messaggio d’affetto in diretta.

Il messaggio di Milly Carlucci

Dopo l’inizio della gara e i saluti alla giuria – Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli – Milly Carlucci ha preso la parola con voce emozionata: «Come avrete notato, manca Andrea Delogu», ha detto la conduttrice, chiamando al centro della pista Nikita Perotti, il ballerino che la accompagna nello show. «Andrea ha vissuto una tragedia terribile. Tutti noi ci siamo stretti attorno a lei come un gruppo di amici che vuole solo starle vicino. Nikita è stato al funerale in rappresentanza di tutto il programma». Poi, un pensiero diretto alla collega: «Andrea, se ci stai guardando, o se qualcuno ti farà arrivare le nostre parole: ti vogliamo bene, ti aspettiamo qui, con le braccia aperte. Vogliamo vederti ancora sorridere». Le parole di Carlucci sono state seguite da un lungo applauso del pubblico, che ha accompagnato il momento più intenso della serata.

The show must go on

Come ha ricordato la stessa Milly all’inizio della puntata, Ballando con le stelle «è come un circo: dobbiamo andare avanti e portare nelle case il sorriso della speranza». Lo spettacolo, infatti, è proseguito con le esibizioni delle coppie in gara, l’eliminazione (poi annullata grazie alla “white card”) e l’arrivo delle ballerine per una notte, Claudia Gerini e Claudia Pandolfi, protagoniste di un numero ispirato al musical Chicago. Una serata di emozioni e danza, segnata però da un pensiero costante per chi non c’era. E da una promessa collettiva: quella di accogliere Andrea Delogu di nuovo in pista, quando sarà pronta, «per farla tornare a sorridere».