Ultime notizie Beatrice VeneziDelitto di GarlascoElezioni RegionaliGazaGlobal Sumud FlotillaNATO
CULTURA & SPETTACOLOAnimaliRaiSelvaggia LucarelliTvVideo

Ballando con le Stelle, Nancy Brilli balla dopo la morte del cane. Scontro con Lucarelli: «Non è che ci può essere il bonus lutto» – Il video

05 Ottobre 2025 - 11:03 Stefania Carboni
embed
selvaggia lucarelli nancy brilli
selvaggia lucarelli nancy brilli
Botta e risposta in trasmissione tra l'attrice, in gara e la giurata

«Non possiamo dare il bonus lutto animale domestico». Selvaggia Lucarelli, nella seconda puntata di Ballando con le stelle, non fa sconti agli artisti in gara e innesca il botta e risposta con Nancy Brilli, che si era esibita dopo aver perso il suo cane Margot. «So che è cinico quello che sto dicendo. Quando morirà il mio gatto io non verrò, ma non possiamo dare il bonus per il lutto animale domestico», ha detto la giurata. «Non hai detto una bella cosa, mi fa impressione», replica l’attrice. Uno scontro che ha infiammato gli spettatori sui social, scatenando critiche.

«Non possiamo dire che quello che abbiamo visto fosse bello. Era tutto fuori tempo», ha insistito Lucarelli, con valutazioni contestate anche dal maestro Carlo Aloia. «Sto qui, ho il microfono e parlo», dichiara il ballerino. Nancy Brilli cerca di chiudere poi la questione: «Sono contenta di aver fatto questo ballo, sono felice di aver portato sul palco quello che ho imparato».

Le critiche al bonus lutto

La battuta sul bonus lutto ha scatenato critiche sui social. «Aggiungo che trasformare il lutto di una persona per aver perso un animale in una battuta da varietà non me la aspettavo da una giudice che si è sempre dimostrata sensibile agli animali e alla loro adozione. Una battuta che definire infelice è un eufemismo», ha scritto il giornalista Mario Manca su X. Non è l’unico a pensarla in questo modo. «Nancy Brilli una signora, Lucarelli la solita», è uno dei numerosi commenti in rete.

Articoli di CULTURA & SPETTACOLO più letti
1.

Elisa piange un po’ per la Flotilla un po’ per i suoi affari. Nell’ultimo anno ha visto evaporare 292 mila euro di guadagni

2.

Beatrice Venezi, Beppe Vessicchio a Open: «Non condivido le sue idee, ma solidarizzo con lei. Ne parlavano tutti bene prima che dicesse per chi votava. Poi commenti sgradevoli» – L’intervista

3.

«Occhi spaccanti», è battaglia sul brand. I legali di Raoul Bova: «Ecco perché Gabriele Picco mente sulla registrazione»

4.

Samira Lui, la Ruota della Fortuna e il padre mai avuto: «Ho provato a cercarlo ma forse non è pronto»

5.

Nina Moric accusa Fabrizio Corona: «Nostro figlio è malato e penso a tutto da sola. Lui si dichiara nullatenente»

leggi anche
CULTURA & SPETTACOLO

Che meraviglia Carmen Consoli, delude un po’ Renato Zero. Ottimi i brani di Mannoia, Emma, Venerus e Nayt – Le nostre recensioni

Di Gabriele Fazio
luciana litizzetto
CULTURA & SPETTACOLO

Luciana Littizzetto dalla parte della Global Sumud Flotilla: «Li ammiro, il loro un gesto politico»

Di Stefania Carboni
giorgia palmas
CULTURA & SPETTACOLO

Giorgia Palmas è stata derubata in treno con la tecnica della “finta valigia”: «Spero che spenda il ricavato in medicine»

Di Alba Romano