«Inutile parlare con te», «Sei spazzatura come la tua tv»: gli insulti tra Barbara D’Urso e Selvaggia Lucarelli a Ballando – Il video

Ad accendere la miccia i duri commenti della giurata e opinionista, che ha subito il contrattacco della conduttrice

«Non vale neanche la pena parlare con te, come già avevo pensato», «Ma è un dialogo surreale. Sei diventata tutto quello che hai fatto in tv, il trash». Nella quinta serata di Ballando con le stellesono volati stracci (e anche qualcosina in più) tra Selvaggia Lucarelli e Barbara D’Urso. La giurata, che già nelle serate precedenti si era resa protagonista di uscite che l’aveva fatta finire nel ciclone della critica popolare, ha pizzicato la concorrente e storica conduttrice sulla scelta degli abiti. D’Urso, evidentemente punta nell’orgoglio, non ha esitato a ribattere a tono difendendo la sua performance al fianco di Pasquale La Rocca e accusando l’opinionista di aver già deciso chi far vincere.

La dura critica di Lucarelli: «Ti conviene se parliamo di tv»

«Forse ti converrebbe che parlassimo di tv e di altro, perché stasera non è stata la vostra serata migliore. Erano sbagliati perfino i vestiti, ti mortificano persino loro». Fin dal giudizio, netto e duro, di Selvaggia Lucarelli era quasi matematico che Barbara D’Urso prendesse la via della risposta. E così è stato: «È stata una settimana molto particolare per quanto riguarda gli abiti meravigliosi che sono stati fatti per me. C’è stato qualche problema che abbiamo risolto e che comunque ho abbracciato sempre con il sorriso», ha provato a spiegare la conduttrice. Che poi ha contrattaccato, puntando il dito contro Selvaggia Lucarelli accusandola di tifare Francesca Fialdini, che più volte l’opinionista ha definito la favorita.

La lite in diretta e le accuse reciproche

«Come mai lo pensi Selvaggia? Come mai lo pensi che siamo alla quarta puntata e le puntate sono 13? No, per curiosità», ha incalzato D’Urso. «Ma è un dialogo surreale. Ragazzi ma sta rosicando a questi livelli, è preoccupante. Pensavo che volassi più alta, Barbara». Ma la conduttrice ha già interrotto Lucarelli: «Selvaggia, non vale neanche la pena parlare con te, come già avevo pensato». La giurata della trasmissione ha provato a mantenere la calma, ma non ha potuto trattenersi dal sottolineare un altro elemento: «Calma, calma. Non voglio litigare, credimi. Non sbattere gli occhi». Una frasetta che ha fatto scattare nuovamente Barbara D’Urso: «Posso almeno sbattere gli occhi? O ti dà fastidio? Sbatto gli occhi anche in televisione, e poi saranno fatti miei se mi va di sbatterli…». Lucarelli ha spiegato: «Ma ormai è diventato un tormentone. Non mi fai neanche più parlare Barbara, cavoli sei diventata tutto quello che hai fatto in tv: il trash».