Federica Pellegrini fuori da “Ballando”: «Hanno preferito un altro nome». I motivi della decisione: dai contratti pronti all’ex Magnini in pista

L'ex nuotatrice non sarà la co-conduttrice, ma comparirà comunque nella nuova edizione. Pochi mesi fa, la Rai le aveva dato buca all'ultimo minuto per "Belve"

Quasi vincitrice, promossa a co-conduttrice e poi lasciata a casa senza la minima spiegazione: gli scorsi mesi di Federica Pellegrini a Ballando con le stelle sono stati un vero e proprio ottovolante. Nell’edizione 2024 l’oro olimpico era stata tra le ballerine più amate, tanto da raggiungere la seconda posizione dopo aver sfiorato l’ennesima «medaglia d’oro». Di certo, la Divina è capace di calamitare l’attenzione di migliaia di ascoltatori. Anche per questo la Rai aveva deciso di puntare – e forte – su di lei dandole il ruolo di inviata nella sala delle stelle e consegnandole la poltrona di Paolo Belli, che nella prossima edizione si metterà in gioco. Poi, all’ultimo, è saltato tutto.

L’ex Magnini tra i concorrenti e la posizione di Pellegrini

Inizialmente le voci di corridoio, o meglio le malelingue, avevano mormorato di un «aut aut» posto da Federica Pellegrini, dopo che tra i concorrenti era stato annunciato l’ex compagno e nuotatore Filippo Magnini. Secondo Gabriele Parpiglia, giornalista esperto di spettacolo, questo «o io o lui» non ci sarebbe mai stato, anzi la nuotatrice aveva già chiarito alla direzione che «non sarebbe stato un problema per lei». Nessuno screzio sentimentale, insomma, anche perché entrambi gli azzurri sono andati avanti con la loro vita e hanno messo su le rispettive famiglie.

I contratti pronti e il retrofront della Rai

Che cosa allora ha causato la rottura tra Pellegrini e Ballando con le stelle? La 37enne di Mirano, così come la produzione, avevano già fatto trasparire di essere al settimo cielo per questa opportunità: «Dall’altra parte del telefono le rispondono che sarebbero “corsi subito per depositare i contratti“. Federica quindi aspetta, ma poi le viene comunicato che avevano scelto un’altra persona». Insomma, la decisione è tutta farina del sacco della produzione mentre la nuotatrice ha potuto solamente «incassare la decisione». In tutto questo, la padrona di casa Milly Carlucci non sarebbe stata al corrente di tutte le fasi della trattativa. Visto lo “sgarbo” dell’ultima ora, ha comunque deciso di invitare nuovamente la Divina a Ballando. Questa volta come ballerina per una notte.

La buca dell’ultimo minuto a “Belve”

Non è la prima volta che tra Federica Pellegrini e la Rai ci sono «incomprensioni» dell’ultimo minuto. Nel 2024 il suo nome era comparso in pompa magna tra le ospiti d’eccellenza del programma Belve, il format di interviste irriverenti condotto da Francesca Fagnani. Improvvisamente, però, la sua ospitata è saltata dopo che la produzione ha improvvisamente interrotto i contatti senza più richiamarla. Al suo posto, è stata preferita Laura Bruganelli.