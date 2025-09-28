Barbara D’Urso, l’umiliazione del ritorno in tv solo dopo la mezzanotte. La rabbia per l’ordine ricevuto da un tecnico, lo scontro con la Lucarelli

Dopo due anni, l’ex conduttrice licenziata da Mediaset è riapparsa in Rai come concorrente di Ballando le stelle con Milly Carlucci. E non ha saputo frenare la rabbia della diva decaduta, anche se come danzatrice è stata apprezzata dalla giuria

Erano più di due anni che Barbara d’Urso era scomparsa dal piccolo schermo, dopo il licenziamento annunciato da Mediaset il primo luglio 2023, sostituendola con Myrta Merlino (che è durata una sola stagione) alla conduzione di Pomeriggio Cinque. Per questo c’era molta curiosità per il suo ritorno in tv previsto per sabato 27 settembre come concorrente al Ballando con le stelle di Milly Carlucci. E anche per l’inevitabile confronto con la giurata Selvaggia Lucarelli, che ha passato una vita professionale a infilzarla mettendo all’indice la tv trash di cui la D’Urso era prima attrice. Scontri finiti perfino in tribunale, con alterne vicende.

Barbara irritata: «Mi fate gareggiare nello show della domenica mattina, non del sabato sera»

E sabato sera la diva caduta a terra è arrivata piena di rabbia prima dell’esibizione. Visibilmente irritata per essere stata lasciata penultima ad esibirsi nella puntata, quando la mezzanotte era ormai passata. «Ero stata invitata a gareggiare nello show del sabato sera, invece vedo che è quello della domenica mattina», ha protestato la D’Urso nell’ultimo collegamento prima di lanciarsi a ballare. Poi è scesa in pista chiaramente tesa per esibirsi in una complicata rumba con il suo ballerino Pasquale La Rocca. Una performance danzante superiore alle attese, come ha riconosciuto la giuria dandole complessivamente un 7. Poi però è arrivato il confronto verbale con i giurati, e qualche miccia si è accesa.

Il tecnico di studio che ha fatto capire alla D’Urso che non è più la regina della tv

La D’Urso ha gigioneggiato con il pubblico in sala, prendendolo a riferimento per rivendicare una popolarità che Mediaset non le riconosceva più. E pace se quel pubblico non è esattamente quello indistinto dei telespettatori, ed è mosso dietro le quinte da chi ha chiamato applausi ed ola anche per riparare alla tarda ora della performance che l’aveva così indispettita. Barbara allora si è sfogata tirando fuori qualche artiglio ormai spuntato: «Io ero la Milly Carlucci di Canale 5, perfezionista come lei. Decidevo tutto io. Qui no, e devo abituarmi. Oggi un tecnico di studio mi ha detto che non potevo passare davanti a una telecamera. E ho subito pensato che nessuno quando conducevo avrebbe potuto dirmi una cosa così. Sono io che dico ai tecnici che voglio passare di lì o di là, e loro devono obbedire. Qui non è più così…»

Il faccia a faccia con Selvaggia Lucarelli: qualche punzecchiata, ma niente curaro

Meno acceso del previsto il faccia a faccia con la Lucarelli, che è iniziato secondo copione: Selvaggia ha esaltato la professionalità della Carlucci confrontandola con quella della D’Urso e da Barbara è partito a denti stretti un «vaff..». Poi però la Lucarelli ha riconosciuto a sorpresa la discreta qualità dell’esibizione della D’Urso, consigliandola però: «Riduci un po’ le faccette, anche se so che sono il tuo marchio di fabbrica; però, rivedendoti, credo che mi darai ragione». Non una ola come quella di Guglielmo Mariotto («sei stata super sexy, una milfona volante…»), e il curaro non è davvero uscito come tutti si sarebbero attesi, anzi, c’è stato pure un siparietto. La Lucarelli ha riconosciuto la «performance sexy» della D’Urso, e ha commentato ridendo: «E a questo punto mi sono comprata Barbara, perché lei vuole essere figa sopra ogni cosa». Risposta immediata della D’Urso: «Non è così. Io SONO figa sopra ogni cosa…».