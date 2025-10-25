Ultime notizie Delitto di GarlascoJannik SinnerLegge di bilancioSigfrido Ranucci
Carolyn Smith e l’annuncio a Ballando con le stelle: «Ho ripreso le cure oncologiche, sono dieci anni e non ne esco fuori»

25 Ottobre 2025 - 22:33 Ugo Milano
carolyn smith ballando con le stelle
La coreografa e presidente di giuria del talent show ha poi invitato il pubblico a fare prevenzione

«Ho dovuto purtroppo cominciare di nuovo il mio percorso oncologico. Voglio lanciare un messaggio a tutti: dovete fare prevenzione e controlli, non auguro a nessuno di vivere questo viaggio. Il mio è lungo, sono dieci anni e non ne esco fuori». Con queste parole Carolyn Smith ha aperto la puntata di Ballando con le stelle di questa sera, sabato 25 ottobre. Prima ancora che iniziasse la gara, coreografa e presidente di giuria del programma da anni, ha scelto di condividere con il pubblico un messaggio personale e un appello alla prevenzione.

La richiesta e Milly Carlucci e l’annuncio

«Se mi permetti, vorrei dire una cosa», ha detto rivolgendosi a Milly Carlucci, che le aveva appena passato la parola per aprire la busta con il nome del primo ballerino in gara. Poi l’annuncio, che ha sorpreso lo studio e il pubblico a casa. Si è trattato di un momento di grande emozione, seguito dalle parole di sostegno della conduttrice: «Tu sei un esempio di forza, noi siamo con te».

Un battaglia che dura da anni

Carolyn Smith ha già affrontato più volte la malattia con grande determinazione, diventando un punto di riferimento per chi vive esperienze simili. Anche stavolta ha scelto di trasformare la sua testimonianza in un messaggio di consapevolezza e speranza: «Fate prevenzione», ha ribadito, invitando tutti a non trascurare i controlli.

