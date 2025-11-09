Ultime notizie Donald TrumpFranciaUcrainaZohran Mamdani
CULTURA & SPETTACOLORaiTvVideo

Ballando con le stelle, Andrea Delogu rientrerà in gara dopo la morte del fratello Evan: l’annuncio di Milly Carlucci – Il video

09 Novembre 2025 - 00:09 Alba Romano
embed
delogu-ritorno-ballando-con-le-stelle-quando-carlucci
delogu-ritorno-ballando-con-le-stelle-quando-carlucci
Chiamando accanto a sé il partner di ballo di Delogu, Nikita Perotti, la padrona di casa ha spiegato le modalità del rientro della coppia: «Ci sarà uno spareggio». Ecco quando

Sabato 15 novembre Andrea Delogu tornerà in pista a Ballando con le Stelle. L’annuncio è arrivato da Milly Carlucci durante la puntata dello show andata in onda questa sera, sabato 8 novembre, in diretta su Rai1. La conduttrice aveva lasciato la gara dopo la tragica scomparsa del fratello diciottenne, Evan Oscar, morto in un incidente in moto avvenuto il 29 ottobre a Igea Marina, in provincia di Rimini. Chiamando accanto a sé il partner di ballo di Delogu, Nikita Perotti, Carlucci ha spiegato le modalità del rientro della coppia: «Ci sarà uno spareggio a inizio puntata tra le due coppie che sono finite in fondo alla classifica. Sarà un reingresso attraverso lo spareggio. Ti aspettiamo, bacio Andrea», ha concluso la conduttrice.

Fino a questo momento, il ritorno in gara di Delogu era rimasto soltanto un’ipotesi e non vi era ancora alcuna conferma ufficiale. Alla conduttrice erano giunti, subito dopo la tragedia, i messaggi di cordoglio dei concorrenti e dello staff di Ballando con le Stelle. Il programma Rai non si era tuttavia fermato: in quell’occasione, Carlucci aveva chiarito ogni dubbio, sottolineando come, nonostante il dolore e le difficoltà, lo spettacolo dovesse continuare. «La vita è piena di tranelli, purtroppo mentre tu sei serenamente per la tua strada, ti capitano delle cose che non si possono nemmeno immaginare, come la perdita di un fratello: una cosa inenarrabile. Ma noi siamo come i circensi, come i teatranti, è la crudeltà del nostro mestiere: dobbiamo andare comunque in onda, qualsiasi cosa succede, perché il nostro compito è portare evasione e speranza».

Foto copertina: ANSA / FABIO CIMAGLIA | Andrea Delogu con Nikita Perotti durante la seconda puntata dell’edizione del programma televisivo Rai, Ballando con le stelle, 5 ottobre 2025

Articoli di CULTURA & SPETTACOLO più letti
1.

Il Grande Fratello non va in onda: gli ascolti arrancano, così salta la puntata. La strategia di Mediaset se i numeri non migliorano

2.

Terzo Live X Factor 2025, fuori Mayu, disastro Tellynonpiangere, Delia sopra tutti. Le pagelle

3.

Diego Della Palma ha programmato la sua morte: «Un medico ha preparato la dose, sarò da solo»

4.

«Vi racconto mia figlia Emanuela, l’anoressia e quella volta che finse di avere un tumore»

5.

Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales verso l’accordo per la separazione: dalla gestione delle figlie al risarcimento per i danni d’immagine. Cosa prevede

leggi anche
ballando con le stelle andrea delogu
CULTURA & SPETTACOLO

Ballando con le stelle va avanti senza Andrea Delogu. Le parole di Milly Carlucci e l’applauso del pubblico: «Ti vogliamo ancora vedere sorridere»

Di Alba Romano
andrea delogu evan
ATTUALITÀ

Il dolore di Andrea Delogu, dopo aver perso il fratello Evan. Parla papà Walter: «Mio figlio era un angelo. Con lui mi ero riscattato»

Di Ugo Milano