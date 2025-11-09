Ballando con le stelle, Andrea Delogu rientrerà in gara dopo la morte del fratello Evan: l’annuncio di Milly Carlucci – Il video

Chiamando accanto a sé il partner di ballo di Delogu, Nikita Perotti, la padrona di casa ha spiegato le modalità del rientro della coppia: «Ci sarà uno spareggio». Ecco quando

Sabato 15 novembre Andrea Delogu tornerà in pista a Ballando con le Stelle. L’annuncio è arrivato da Milly Carlucci durante la puntata dello show andata in onda questa sera, sabato 8 novembre, in diretta su Rai1. La conduttrice aveva lasciato la gara dopo la tragica scomparsa del fratello diciottenne, Evan Oscar, morto in un incidente in moto avvenuto il 29 ottobre a Igea Marina, in provincia di Rimini. Chiamando accanto a sé il partner di ballo di Delogu, Nikita Perotti, Carlucci ha spiegato le modalità del rientro della coppia: «Ci sarà uno spareggio a inizio puntata tra le due coppie che sono finite in fondo alla classifica. Sarà un reingresso attraverso lo spareggio. Ti aspettiamo, bacio Andrea», ha concluso la conduttrice.

Fino a questo momento, il ritorno in gara di Delogu era rimasto soltanto un’ipotesi e non vi era ancora alcuna conferma ufficiale. Alla conduttrice erano giunti, subito dopo la tragedia, i messaggi di cordoglio dei concorrenti e dello staff di Ballando con le Stelle. Il programma Rai non si era tuttavia fermato: in quell’occasione, Carlucci aveva chiarito ogni dubbio, sottolineando come, nonostante il dolore e le difficoltà, lo spettacolo dovesse continuare. «La vita è piena di tranelli, purtroppo mentre tu sei serenamente per la tua strada, ti capitano delle cose che non si possono nemmeno immaginare, come la perdita di un fratello: una cosa inenarrabile. Ma noi siamo come i circensi, come i teatranti, è la crudeltà del nostro mestiere: dobbiamo andare comunque in onda, qualsiasi cosa succede, perché il nostro compito è portare evasione e speranza».

Foto copertina: ANSA / FABIO CIMAGLIA | Andrea Delogu con Nikita Perotti durante la seconda puntata dell’edizione del programma televisivo Rai, Ballando con le stelle, 5 ottobre 2025