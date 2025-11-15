Ballando con le Stelle, Andrea Delogu torna in pista dopo il lutto per il fratello. Il gesto di Perotti dopo il tango e la standing ovation del pubblico – Il video

Andrea Delogu è tornata a esibirsi a Ballando dopo il grave lutto che l’ha colpita due settimane fa

Andrea Delogu è tornata a esibirsi a Ballando con le Stelle dopo la pausa forzata dovuta alla morte del fratello diciottenne, scomparso in un incidente lo scorso 30 ottobre. Il rientro della conduttrice ha segnato uno dei momenti più intensi della puntata di questa sera, sabato 15 novembre. Prima dell’esibizione, la conduttrice ha ricevuto una clip in cui tutti i concorrenti hanno mostrato la loro vicinanza e la gioia per il suo rientro in gara. Poi Delogu ha danzato un tango sulle note di Spaccacuore insieme al suo maestro Nikita Perotti, visibilmente partecipe e coinvolto. A tratti quasi più emozionato di lei. Subito dopo il tango, Nikita le si è avvicinato e sussurrando ha chiesto: «Come stai?». «Mmmh», ha risposto Delogu, visibilmente emozionata per il ritorno in pista. Il pubblico l’ha accolta prima con un applauso lungo e caloroso, poi con una standing ovation, mentre in studio i giudici hanno sottolineato la forza e la qualità dell’esibizione, nonostante le due settimane di assenza.

Carolyn Smith è stata la prima a intervenire, parlando di netto progresso tecnico e aggiungendo solo una piccola osservazione sul finale del ballo: «Nonostante l’assenza, ho visto un miglioramento, avresti solo dovuto chiudere le gambe sul finale ma è stata un’ottima esibizione». Anche Ivan Zazzaroni si è soffermato sul legame tra Delogu e Perotti, notando l’emozione che traspariva dal ballerino: «Nikita mi sembra più emozionato di lei, c’era tanta voglia di ballare insieme», ha commentato, ricordando anche il loro recente abbraccio durante le prove.

Il ballottaggio e la permanenza in gara

Vista la mancata partecipazione alle ultime puntate, Delogu — in accordo con la produzione — è stata automaticamente inserita nel ballottaggio contro Marcella Bella e Filippo Magnini. Grazie al 55% dei voti del pubblico, la conduttrice è riuscita a rientrare ufficialmente in gara. Bella, invece, ha dovuto lasciare il programma.

Il lutto e la scelta del silenzio

La conduttrice aveva deciso di fermarsi dopo la tragica morte del fratello, scegliendo la riservatezza e il sostegno della famiglia per affrontare il dolore. Il ritorno davanti alle telecamere era avvenuto già il 10 novembre per La Porta Magica, ma il rientro su un palco così esposto e partecipato come quello di Milly Carlucci è stato vissuto come un passaggio emotivamente significativo.